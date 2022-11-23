Anne Kız Aynı Filmde

Yönetmenliğini Murat Kuşçu’nun yine yönetmen yardımcılığını başrol oyuncusu Feyza Aydın Kılıç’ın üstlendiği “Motelde Katliam” filmi önümüzdeki günlerde vizyona girmek için gün sayıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Murat Kuşçu’nun yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosunu başrolünü üstlenen Feyza Aydın Kılıç ile başarılı yönetmen birlikte yazdı. Çorum’un Uğurludağ ilçesinde çekilen filmde başlıca rollerde Aleyna Kılıç, Bülent Mert, Şevki Özcan, Murat Kuşçu gibi isimler ayrıca Zülfü Hamit Altın, Korcan Halıcı, Seçkin Kabaklı, Meri Elagöz, Hasan Çalışkan, İsmail Yılmaz, , Jale Ak adlı oyuncularda yer aldı.

HMK yapım tarafından Çorum’un Uğurludağ ilçesinde çekilen filmde bir ailenin Çorum Hitit Üniversitesi’ni kazanan kızlarını üniversiteye yerleştirmek için Çorum’a gitmelerini ve burada kaldıkları motelde yaşadıkları sıra dışı olayları anlatıyor.