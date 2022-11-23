Anne Kız Aynı Filmde

Yönetmenliğini Murat Kuşçu’nun yine yönetmen yardımcılığını başrol oyuncusu Feyza Aydın Kılıç’ın üstlendiği “Motelde Katliam” filmi önümüzdeki günlerde vizyona girmek için gün sayıyor.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
Murat Kuşçu’nun yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosunu başrolünü üstlenen Feyza Aydın Kılıç ile başarılı yönetmen birlikte yazdı. Çorum’un Uğurludağ ilçesinde çekilen filmde başlıca rollerde Aleyna Kılıç, Bülent Mert, Şevki Özcan, Murat Kuşçu gibi isimler ayrıca Zülfü Hamit Altın, Korcan Halıcı, Seçkin Kabaklı, Meri Elagöz, Hasan Çalışkan, İsmail Yılmaz, , Jale Ak adlı oyuncularda yer aldı.
HMK yapım tarafından Çorum’un Uğurludağ ilçesinde çekilen filmde bir ailenin Çorum Hitit Üniversitesi’ni kazanan kızlarını üniversiteye yerleştirmek için Çorum’a gitmelerini ve burada kaldıkları motelde yaşadıkları sıra dışı olayları anlatıyor.
Kızıyla ilk kez bir filmde anne ve kız olarak birlikte rol aldığını ifade eden Feyza Aydın Kılıç “Güzel bir çalışmanın neticesinde sıra dışı bir gerilim ve korku filmine imza attık. İzleyenlerin büyük bir keyif alacağını düşünüyoruz. Gişede seyirciden tam not almayı hedefliyoruz. Kızımla kamera önünde olmak büyük gururdu.” dedi.
İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
Son Güncelleme: 23.11.2022 10:53