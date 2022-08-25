Altın Koza'nın Ulusal Yarışma Filmleri Belli Oldu

Altın Koza için yarışacak filmler;

“Bana Karanlığını Anlat” Yönetmen: Gizem Kızıl

“Bir Zamanlar Gelecek: 2121” Yönetmen: Serpil Altın ( Dünya Prömiyeri )

“Çilingir Sofrası” Yönetmen: Ali Kemal Güven

“Ela ile Hilmi ve Ali” Yönetmen: Ziya Demirel

“Kabahat” Yönetmen: Ümran Safter ( Dünya Prömiyeri )

“Mendirek” Yönetmen: Cem Demirer ( Türkiye Prömiyeri )

“Suna” Yönetmen: Çiğdem Sezgin ( Dünya Prömiyeri )

“Yaban” Yönetmen: Tareq Daoud



Yarışma seçkisi filmlerin hepsinin yönetmenlerinin ilk ya da ikinci filmleri olmaları ve yönetmenler arasında cinsiyet eşitliği sağlanması sinemamızdaki yenileşme ve gençleşme potansiyeline bir kez daha dikkat çekti.

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Uzun Metraj Film Yarışması’nın, başkanlığını yönetmen ve senarist Özcan Alper ’in üstlendiği jürisinde, Odessa Uluslararası Film Festivali eski direktörü, Palic Uluslararası Film Festivali programcısı Julia Sinkevych, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, müzisyen Fahir Atakoğlu , yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan yer alıyor. Ödüller 17 Eylül akşamı düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.