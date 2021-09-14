Altın Koza Film Festivali Emek Ödülleri Verildi

Sevin Okyay, “Kadir Beycioğlu’nun ruhu hep bizimle olacak.”

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali açılış gecesinde ‘’Orhan Kemal Emek Ödülleri’’ sahiplerine takdim edildi. Sevin Okyay ödülünü Adana Valisi Süleyman Elban’dan aldı. Bir süre önce hayatını kaybeden Festival Direktörü Kadir Beycioğlu’yla son konuşmasını aktaran Okyay duygularını ‘’Kadir Beycioğlu’nu saygıyla anıyorum. Çok özleyeceğiz. Hiçbir zaman unutmayacağım. Kadir telefon etmişti ödül için ilk. Hep burada olacağına inanıyorum. Ruhu burada olacak. Kadir hep bizimle olsun’’ diyerek dile getirdi.

ÖDÜLÜ ONU SEVENLER OLARAK BİZ ALIYORUZ

Orhan Kemal Emek Ödülü’nün bir diğer sahibi Ertunç Şenkay rahatsızlığı dolayısıyla katılamadı. Şenkay adına ödülü, uzun yıllar birlikte çalıştığı can dostları Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ve Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyesi Güven Kıraç, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’dan aldı. Menderes Samancılar düşüncelerini şeyle diye getirdi: ‘’Ertunç Şenkay’ın ciddi sağlık problemleri var ve tedavi görüyor. Dileğimiz bir an önce iyileşmesi. Ödülü benim almamı rica etti. Beni sevenler alsın, dedi. Gerçekten kameranın arkasında bir cambaz nasıl çalışır öyle çalışırdı. İşine aşık biri. Orhan Kemal’i ne kadar çok sevdiğini biliyorum. 72. Koğuş filmini ne şartlarda çektiğini bilirim. Böyle bir dostla uzun bir yolculuk yapmanın gururunu yaşıyorum. En yakın zamanda aramıza dönmesini diliyorum.’’

‘’O BİR SİHİRBAZ’’

Güven Kıraç ise ‘’Çok uzun zaman geçirdim Ertunç Abi ile. Bir sihirbaz kendisi. Geceyi gündüze çevirirdi. Selamlar ve sevgiler buradan dostumuza. Posta güvercini olarak ödülünü taşıyacağız. Ferhan Şensoy ve Kadir Beycioğlu’nu saygıyla anıyorum’’ dedi.

‘’SİNEMA İNSANI BENCİLLİKTEN UZAKLAŞTIRIP, GÜZEL İŞLER İÇİN UMUTLANDIRIR’’

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Belediye Başkanı’nın ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı törende yaptığı konuşmada sinema sanatının insan üzerindeki etkisine değindi. Başkan Zeydan Karalar, “Değerli yazar Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam romanında sinemadan çıkmış insanı ne güzel tanımlar: ‘Gördüğü film ona bir şeyler yapmış, salt çıkarını düşünen kişi değil insanlarla barışık, büyük işler başaracağı umudunu verir.’ Bu duyguyu ilk kez 1970’lerin Adana’sından hatırlıyorum. Hemşerimiz Yılmaz Güney’in Umut filminde yaşadım. İçim paramparça, gözlerim dolu ama bir yandan da içim umut dolu, filmin sonuna rağmen. O umut acaba dünyadaki yoksulluğu, eşitsizliği değiştirebilmek için bir şeyler yapabilir miyim umuduydu. Bu umudu hiç yitirmedim. Çünkü iyi film insanda insanda bu duyguları var eder ve yaşatır. Kültür ve sanat, barış, aydınlık ve uygarlık demektir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sanat ve sinema ile ilgili sözlerine de değinen Başkan Zeydan Karalar, “Çağdaş insan için vazgeçilmez bir unsur olan sanatın önemini Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atatürk defalarca dile getirmiştir. ‘Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyerek ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ayrıca sinemanın insanlar ve dünya barışı üzerindeki etkiyi bir başka deyişle şöyle dile getirmiştir: ‘Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok, dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, tanımalarını temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz’ “ diye konuştu.

‘’FİLM GÖSTERİMLERİ KENTİN DÖRT BİR YANINDA YAPILIYOR’’

Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Dolayısıyla böyle önemli bir sanat dalına Adana’mızın katkısı ve önemi aşikardır. Ülkemizde çekilen filmlere konu, mekan ve insan kaynağı ile hem ev sahipliği yapan hem de film endüstrisinin ülkemizdeki gelişiminde tarihten günümüze söz sahibi olmuş ve inanılmaz katkıları olmuştur. Bu eşsiz envanterin gelecek nesillere taşınmasında Altın Koza Film Festivalimizin katkılarını biliyoruz. Ara vermeden Festivalimizi düzenlemeye de devam edip Türk sinemasının güçlenmesi için harcadığımız çabayı sürdürmenin arzusundayız. 1900 yıllarının başlarında ilk film gösterimleri olan kentimizde, ilk günkü heyecanla bu yıl film gösterimlerimizi sokaklara taşıdık. Film gösterimlerini mahallelere, ilçelere yani halkımızın ayağına taşıdık. Bu yıl festivalimizin teması ‘doğa’. Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan yangın ve sel felaketleri ortada. İnsanlık olarak doğaya haşin davranmanın bedelini ödemeye başladık. O yüzden festivalimizin temasını doğa olarak belirledik. İklim değişikliği ile mücadelede hepimize önemli görevler düştüğünü naçizane hatırlatmak isterim.”

Başkan Zeydan Karalar konuşmasının son bölümünde hayatını kaybeden Cüneyt Cebenoyan, Prof. Dr. Kadir Beycioğlu ve Ferhan Şensoy’u saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Adana Valisi Süleyman Elban da, “Sevin Okyay gibi bir değere ödül vermek, hayatımda yaşayacağım en büyük onurlardan birisi. Adana Altın Koza Film Festivali’nin kentin ve ülkenin sanat hayatına çok ciddi katkılar yapmasını diliyorum” dedi.

‘’SANAT İNSANIN YARASINI TEDAVİ EDER, COŞKUSUNU ARTIRIR’’

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ‘’Niyetimiz şiir gibi bir festival yapmak. Pandemi ve doğal afetler sebebiyle yüreğimizin bir tarafı hüzünlü. Ama inanıyoruz ki sanat insanların yarasını da tedavi eder coşkusunu da arttırır. Yakın zamanda kaybettiğimiz altın kalpli direktörümüz Kadir Beycioğlu’nun acısı içimizde hala çok taze. Biz acılarımızın üstüne coşkuyu da yerleştireceğiz. Kardeşimiz de böyle isterdi’’ dedi.

BİR HAFTA BOYUNCA SİNEMA KONUŞULACAK

Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk de ‘’Zeydan Karalar başkana çok teşekkür ederiz. Altın Koza, çocukluğumun festivali. Burası Yaşar Kemal’in, Orhan Kemal’in, Yılmaz Güney’in kenti. Sinema bir şenliktir, sinema hayattır. Kaybettiklerimize selam olsun. Ferhan Şensoy’u, Kadir Beycioğlu’nu anacağız. Bir hafta boyunca sinema konuşacak Adana. Gökyüzüne selam göndereceğiz kaybettiklerimiz için” diye konuştu.

Jüri Başkanı Tilbe Saran şunları söyledi: ‘’Çok heyecanlı bir görev jüride olmak. Özlediğimiz bir şey festival havası. Uzun zamandır pandemi nedeniyle o büyülü dünyalara birlikte dalmayı o kadar özledik ki. Sizlere çok neşeli, harika bir festival diliyorum.’’

Tören, Birsen Tezer’in verdiği konserle sona erdi.

FESTİVALDE NELER VAR?

15 EYLÜL ÇARŞAMBA

SAAT: 11.00 KISA FİLM ATÖLYESİ

Moderatör: Işıl Özgentürk

Yer: Seyhan Oteli

SAAT: 14.00 ADANA SİNEMA TARİHİNİN VE SEYİR DENEYİMİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI

Yer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro Yanı – Yazlık Sinema

SAAT:17.00 SERGİ:DÜNDEN BUGÜNE ADANA SİNEMALARI VE ADANA’DA SİNEMAYA GİTMEK KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ

Yer: 75. Yıl Sanat Galerisi

SAAT: 18.00-20.00 HASAN SALTIK SÖYLEŞİSİ – ANADOLU’NUN MÜZİK KÜLTÜRLERİ HAZİNESİ ‘’HASAN SALTIK’’

Moderatör: Menderes Samancılar

Konuklar: Suavi, Nilifer Akbal, Vedat Yıldırım, Nebil Özgentürk, Mazlum Çimen, Cengiz Özkan

Yer: Merkez Park Amfi Tiyatro

SAAT: 21.00 FESTİVAL KONSERİ – CEYLAN ERTEM VE SENFONİK FESTİVAL ORKESTRASI

Yer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro

UZUN METRAJ FİLM GÖSTERİMLERİ, AÇIKHAVA FİLM GÖSTERİMLERİ (GONDOL), YAZLIK SİNEMA FİLM GÖSTERİMLERİ, İLÇELERDE GEZİCİ SİNEMA (Saat ve yerle ilgili detaylı bilgilere ve festival programına "www.altinkozaff.org.tr" internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)