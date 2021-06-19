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Alp Kırşan “Baba Olmak Yepyeni Başlangıcın İlk Anıydı” 

Oyuncu ve Sunucu Alp Kırşan çocuklarıyla olan ilişkisini, baba olmanın getirdiği sorumlulukları ve ilk kez baba olduğunda duyduğu heyecanı MAG Haziran sayısı için anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Haziran 2021 Cumartesi 14:13
Alp Kırşan “Baba Olmak Yepyeni Başlangıcın İlk Anıydı” 
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Baba olmak, sorumluluk dünyasının kapısını sonsuza dek tek yönlü kırıp içeri girmek”

Baba olduktan sonra sorumluluk geldi”

 Birçok başarılı proje ile ekranlarda olan oyuncu ve sunucu Alp Kırşan babalık duygusunu ve baba olduktan sonra hayatında değişen detayları MAG okurları ile paylaştı. 

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

“Açıkçası eşim Efe’yi dünyaya getirdiğinde ve kucağıma ilk aldığımda bedenim ensemden yukarı doğru soğuk terleme gibi bir reaksiyon gösterdi. Yepyeni bir başlangıcın ilk anıydı o. Bir babanın en özel anı” diyen Alp Kırşan sözlerine şöyle devam etti: “Öyle güzel bir eşe sahibim ki benim onu hazırlamam gerekirken o beni hazırladı diyebilirim. Zeynep’le ben hiç tereddüt etmeden bu yolculuğa baş koyduk, korku hiç olmadı. Baba olduktan sonra sorumluluk geldi. Bu sorumluluk beni hasta olmaz, yorulmaz, zayıf düşmez, boş düşünmez, boş konuşmaz bir hale getirdi.”

İstanbul TİMes HaberAjansı(İTHA)

Son Güncelleme: 19.06.2021 14:19
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