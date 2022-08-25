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Albümün Gelirleri Öğrencilere

Ürettiği şarkılarla birlikte gençlere bir yıl burs veren Genç, yeni şarkılarında da gençlere burs vererek onlara destek olmayı devam edeceğini belirtti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2022 Perşembe 12:21
Albümün Gelirleri Öğrencilere
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Genç şarkıcı, kısa bir zaman sonra “Nerelerdesin” adlı bir albüm üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Genç, albümün tüm gelirlerini ise öğrencilere burs olarak vereceğini açıkladı.

Çocuk yaşlardan itibaren müzikle ilgilenen Erdem Genç, iş hayatına adım attığında da müzikten kopmadı. İşini ve müziği birleştirerek iş dünyasının en çok eğlendiren şirketlerinden birini kurdu. Yoğun iş temposuna rağmen çocukluk aşkı müzikten asla kopmayan Genç, ilk albümü Motivasyon’u 2019’da yayınladı, konserler verdi. Bugün ise “bir dizi rock cover” projesiyle karşımızda. Sevilen şarkıların yeniden aranje edilip daha sert bir soundla kaydedildiği ve stüdyo canlı performansıyla kliplendirildiği bu projede ilk şarkı Tarkan’ın Geççek’i oldu.

POPLÜLER ŞARKILARIN COVER’LARI

Tarkan’ın 65 milyon izlenmeyi aşan Geççek şarkısını rock formatına çeviren Genç, Hadise’nin Hay Hay, Sefo’nun Bilmem mi, Sura İskenderli’nin Ee Daha Daha Nasılsınız, Serdar Ortaç’ın Poşet, Zeynep Bastık’ın Yalan şarkısını ve daha birçok popüler şarkıyı rock’a çevireceğini belirtti.

ÖĞRENCİLER İÇİN SÖYLEYECEK

Ürettiği şarkılarla birlikte gençlere bir yıl burs veren Genç, yeni şarkılarında da gençlere burs vererek onlara destek olmayı devam edeceğini belirtti.

Genç şarkıcı, kısa bir zaman sonra “Nerelerdesin” adlı bir albüm üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Genç, albümün tüm gelirlerini ise öğrencilere burs olarak vereceğinin müjdesini verdi. Genç, “Hepimizin öğrencilik yılları zor geçmiştir. Özellikle ekonomik zorluğun yaşandığı bu dönemde öğrenci kardeşlerimize elimizi uzatmamız gerektiğini farkındayım. Ben de çok yakın zamanda çıkacak olan “Nerelerdesin” albümümün tüm gelirini öğrenci kardeşlerime bağışlayacağım” diye konuştu.

ARTIK DAHA SERT

Özellikle son dönemde iptal edilen festivallerden duyduğu üzüntüyü belirten Genç neden bu şarkıyı seçtiklerini şöyle anlattı: “Geççek şarkısının sözel sertliğinin müzikle yeterince uyumlanmamasına içimiz elvermedi ve biz de bir yorumlayalım dedik. Geççek şarkısı artık daha sert bir şekilde dinleyicilerin beğenisine sunduk. Umarım bizim gibi dinleyiciler de beğenir.”

Şarkıda klasik rock enstrümanları gitar, davul, bas yanında klavyeler de bulunuyor. Canavar Stüdyoları’nda kaydedilen klipte Erdem Genç’in bir heykeltıraşa tasarlattığı kurukafa şeklindeki mikrofon sehpası dikkat çekiyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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