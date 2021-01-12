Adnan Oktar davasında karar çıktı! Cezalar belli oldu…

Tarkan Yavaş; örgüt yöneticisi olmak, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel istismar, gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunmak, resmi belge düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçlarından toplamda 211 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Oktar Babuna‘ya suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli cinsel istismar suçlarından 186 yıl hapis cezası verildi.

ÖRGÜT ELEBAŞI ADNAN OKTAR’IN YARGILANDIĞI SUÇLAR

– Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek

– Birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı

– Birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı

– Suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdide azmettirme

– Örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verilerin kaydedilmesi

– Kendisini savunmayacak durumda birine karşı silahla cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

– Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

– Örgütün korkutucu gücünden yararlanarak eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi

– Eziyet

– Siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs

– Özel belgede sahtecilik

– Resmi belgeyi bozmak

– Yok etmek veya gizlemek

– Nitelikli dolandırıcılık

– Kaçakçılık

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle birlikte ilk duruşmanın 17 Eylül 2019’da Silivri’de yapılmasına karar verilmişti. Mahkeme, 17 Eylül’deki duruşmada ilk olarak örgüt elebaşı Adnan Oktar’ın savunmasını almıştı. Sanıkların çoğu, savunmalarında haklarındaki suçlamaları ve örgüt iddialarını kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

İSTENEN CEZALAR

Adnan Oktar’ın cinsel istismar, eziyet kişisel verilen kaydedilmesi, eziyet ve nitelikli dolandırıcılık dahil birçok suçtan bin 365 yıla kadar hapsi isteniyordu. 13 sanığın örgüt yöneticisi olmak suçundan 12’şer yıla kadar hapsi, 222 sanığın ise örgütü bilerek yardım etmekten cezalandırılmaları talep ediliyordu. (İHA)