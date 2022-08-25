Adalar Kültür Derneği Fwd: Adalar Kültür'de Bu Hafta

"Çarşamba Sohbetleri"nde Altan Akpınar'ı dinleyeceğiz. Perşembe ve Cuma günleri "Bahçe Sineması"nda iki filmimiz var. Cumartesi günü "77.Geleneksel Adalı Ressamlar Sergisi"nin ikinci bölümünü açacağız. Aynı akşam "Büyükada Yaz Konserleri"nde Zerrin Gün ve öğrencilerinin dans gösterisi yapılacak, ardından Hasan Hüseyin Karabağ tarafından meddah oyunu sergilenecek.Pazar günü ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu sahne alacak.

> Ayrıca hafta boyu ekte afişleri görülen "Atölye Çalışmaları" yapılacak.

> Katılımlarınızı bekleriz

> Saygılarımızla

> Yönetim Kurulu

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA