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Adalar Kültür Derneği Fwd: Adalar Kültür'de Bu Hafta

Adalar Kültür Derneği 2022 Yaz Kültür - Sanat Festivali kapsamında bu hafta "Bahçede Müzik" te "Grup Fazla Mesai" bizlerle birlikte olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2022 Perşembe 09:08
Adalar Kültür Derneği Fwd: Adalar Kültür'de Bu Hafta
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"Çarşamba Sohbetleri"nde Altan Akpınar'ı dinleyeceğiz. Perşembe ve Cuma günleri "Bahçe Sineması"nda iki filmimiz var. Cumartesi günü "77.Geleneksel Adalı Ressamlar Sergisi"nin ikinci bölümünü açacağız. Aynı akşam "Büyükada Yaz Konserleri"nde Zerrin Gün ve öğrencilerinin dans gösterisi yapılacak, ardından Hasan Hüseyin Karabağ tarafından meddah oyunu sergilenecek.Pazar günü ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu sahne alacak.
> Ayrıca hafta boyu ekte afişleri görülen "Atölye Çalışmaları" yapılacak.
> Katılımlarınızı bekleriz
> Saygılarımızla
> Yönetim Kurulu

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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