“ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2021” Yayımda

İlk olarak 2020 yılında basılan ZKS Kültür Sanat Yıllığı’nın ikinci sayısı yayımlandı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sunuş yazısında, yıllığın yayın maksadını şu sözlerle ifade ediyor: “Geleceğe bir istikamet üzere ve hakkıyla yönelebilmek, bakışlarımızı aynı anda geçmişe ve bugüne doğrultabilmekten geçer. Geleneğe durgun bir göl ya da bir müze nesnesi gibi bakmıyor; onun, yoğunluğu değişse de daima ileriye doğru akan bir nehir olduğunu idrak edebiliyorsak o büyük kesişme noktasına, yaşadığımız günlere kayıtsız kalmamız imkânsızdır.”

KÜLTÜR VE SANAT DÜNYASINA BİR YILLIK BAKIŞ…

Ülkemiz kültür sanatının bir yıllık panoramik fotoğrafını sunan ZKS Kültür Sanat Yıllığı; 67 akademisyen, gazeteci, sanatçı, şair, yazar ve uzmanı bir araya getiriyor. 2020’nin Haziran’ı ile 2021’in Mayıs ayı sonuna kadar Türkiye’deki pek çok gelişmeye yer vererek, kültür sanat hayatımızın bugününü ve geleceğini, elbette geçmişini de anlamak noktasında çok değerli bir çalışmayı ortaya koyuyor.

Küresel salgın süreci, kültür politikaları, kripto sanat, şiir yıllıkları, sanata ve kültüre erişim, kültürel miras, Yunus Emre Yılı, modern sanat, dinleme eğitimi, renklerin dili, Batı müziğinde oryantalizm, mekânlar, çocuk edebiyatı, İstiklal Marşı Yılı, terapi dizileri, dini hayatın yeni mecraları, okulların mimari tasarımı, ödüller, Osmanlı şiiri, kavramsal sanat, kimlikler, slow journalism, akademik dergiler, enformatik zır cehalet, yavaşlığın imkânları, sinema eleştirisi, müziğin siyaseti, şehir dergileri, fotoğraf, şehrin hafızası, dil becerileri, komedinin dönüşümü, 12 Mart romanları, taşra, çeviri sorunları, polisiye romanlar, kültürel eleştiri, televizyon, gelenekli sanatlar, aramızdan ayrılanlar ve gelecek öngörüleri gibi pek çok başlıkta perspektif, yorum ve portre yazılarının da yer aldığı ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2021, hafıza kaydı tutma özelliğinin yanı sıra bir yıllık değerlendirmelerin yekûnundan oluşuyor.

Türkiye’de kültür sanat alanında olup bitenleri kayıt altına almak amacıyla Aykut Ertuğrul ile Asım Öz’ün hazırladığı ZKS Kültür Sanat Yıllığı’na Abdülhakim Kılınç, Adem Levent, Ahmet Sait Akçay, Ali Şahan Kuru, Asuman Aydoğan, Aşkın Yıldız, Ayşe Böhürler, Azmi Özcan, Barış Saydam, Bayram

Karaçor, Betül Sezgin, Çimen Günay Erkol, Doğukan İşler, Dursun Çiçek, Emine Çıldır, Erkan Cav, Ferhat Eroğlu, Feride Sezer, Feridun Yılmaz, Funda Özsoy E., Gülper Refiğ, Gülümser Karabulut, Haşim Şahin, Hülya Yazıcı, Hüseyin Akın, Hüseyin Besli, İbrahim Ethem Gören, İbrahim Öztürkçü, İlyas

Karaduman, Kamil Eşfak Berki, Kudret Ayşe Yılmaz, Mehmet Sabri Genç, Mehmet Tevfik Ekiz, Merve Akbaş, Meryem Karagöz, Mesut Bostan, Metin Tekden, Murat D. Çekin, Mustafa Çiftci, Mustafa Kara, Mustafa Zahit Ergün, Nabi Avcı, Necdet Subaşı, Nevin Meriç, Nurettin Durman, Olcay Aydemir, Ömer Arısoy, Ömer Ayhan, Ömer Lekesiz, Ömer Yalçınova, Özgür Taburoğlu, Peren Birsaygılı Mut, Ramazan Dündarkaya, Ramazan Yıldırım, Selçuk Küpçük, Selvigül Kandoğmuş Şahin, Seval Şahin, Suavi Kemal Yazgıç, Taşkın Takış, Yasemin Darbaz Karaca, Yasin Aktay, Yıldız Ramazanoğlu, Yunus Emre Özsaray, Yunus Şahbaz, Yusuf Temizcan, Yücel Bulut, Zafer Acar ve Zafer Gölen perspektif, yorum, portre ve haber yazılarıyla katkıda bulunuyor.