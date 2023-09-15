Zeytinburnulu Gençler İstanbul’un Tarihi Hazinelerini Geziyor

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM) tarafından İstanbul’un zengin tarihi ve kültürel mekânlarını Zeytinburnulu gençlere tanıtmak amacıyla düzenlenen “İstanbul Gezileri” başlıyor. İstanbul’un kültür hazinesi niteliğindeki lokasyonlarına iki haftada bir düzenlenecek olan gezilerde gençlere Tarihçi Yazar İbrahim Akkurt ve ZEYGEM eğitmenleri eşlik edecek.

Toplam 12 bölgeden oluşacak gezinin ilki 23 Eylül Cumartesi günü Eyüp Sultan gezisiyle başlıyor. Mart ayına kadar sürecek olan gezi programında; Ayasofya Camii, Gülhane, Üsküdar, Harem, Fener - Balat, Ayvansaray, Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Tophane, Kabataş, Cihangir, Taksim, Şehzadebaşı, Vefa, Süleymaniye, Maslak Kasrı, Yıldız, Karaköy, Galata, Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş gibi lokasyonlar yer alıyor. 14-25 yaş aralığındaki tüm Zeytinburnulu gençlerin ücretsiz olarak katılabildiği gezi programlarına, www.zeygem.org.tr adresinden başvuru yapılabiliyor.