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Zeytinburnulu Gençler İstanbul’un Tarihi Hazinelerini Geziyor
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Zeytinburnulu Gençler İstanbul’un Tarihi Hazinelerini Geziyor

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM) üyeleri Tarihçi Yazar İbrahim Akkurt ile İstanbul’un kültür hazinelerini keşfe çıkıyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Eylül 2023 Cuma 14:54
Zeytinburnulu Gençler İstanbul’un Tarihi Hazinelerini Geziyor
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Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM) tarafından İstanbul’un zengin tarihi ve kültürel mekânlarını Zeytinburnulu gençlere tanıtmak amacıyla düzenlenen “İstanbul Gezileri” başlıyor. İstanbul’un kültür hazinesi niteliğindeki lokasyonlarına iki haftada bir düzenlenecek olan gezilerde gençlere Tarihçi Yazar İbrahim Akkurt ve ZEYGEM eğitmenleri eşlik edecek.

Toplam 12 bölgeden oluşacak gezinin ilki 23 Eylül Cumartesi günü Eyüp Sultan gezisiyle başlıyor. Mart ayına kadar sürecek olan gezi programında; Ayasofya Camii, Gülhane, Üsküdar, Harem, Fener - Balat, Ayvansaray, Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Tophane, Kabataş, Cihangir, Taksim, Şehzadebaşı, Vefa, Süleymaniye, Maslak Kasrı, Yıldız, Karaköy, Galata, Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş gibi lokasyonlar yer alıyor. 14-25 yaş aralığındaki tüm Zeytinburnulu gençlerin ücretsiz olarak katılabildiği gezi programlarına, www.zeygem.org.tr adresinden başvuru yapılabiliyor.

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