Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nin Yeni Sezon Açılışı Gerçekleşti

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi 2021 – 2022 kültür ve sanat sezonunu açtı. ZKSM’de düzenlenen açılış programında Hattat ve Fotoğraf Sanatçısı Mehmed Özçay’ın ‘Ağaç Portreleri’ Fotoğraf Sergisi yer alırken, İstanbul Modern Folk Müziği Topluluğu da bir konser verdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve çok sayıda davetli katıldı.

VALİ YERLİKAYA: “İSTANBUL’DA EKİM AYI SANAT AYI OLACAK”

2008-2009 yılından itibaren Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nin sanat adına çok önemli hizmetlere vesile olduğuna değinen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Kültür sanat dostlarını bir araya getiren belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Katkı sağlayan tüm kültür sanat insanlarımızı tebrik ediyoruz. Ekim ayı sanatın başlangıç ayıdır. 29 Ekim’de, İstanbul’da ve tüm Türkiye’de büyük bir heyecan yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve yakın ilgileri ile Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un da ekibiyle beraber canı gönülden çalışmasıyla, İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyet Bayramı’nda şehrimizde arz-ı endam edecek. Bizleri bu güzel sergide ağırlayan Belediye Başkanımız Ömer Arısoy’a, sayın kaymakama ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ARISOY: “ZKSM TÜRKİYE’NİN KÜLTÜR İKLİMİNE ÇOK KATKILAR SAĞLAMIŞTIR”

Açılış programında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise; “2021 – 2022 kültür sanat sezonumuzu açıyoruz. Sezonu uluslararası üne sahip Hattat ve Fotoğraf Sanatçımız Mehmed Özçay’ın fotoğraf sergisiyle başlatıyoruz. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi birçok etkinlikle Türkiye’nin kültür iklimine katkı sağlamış bir mekân. Bu yıl Merkezefendi Mahallesi’nde bulunan 'Zeytinburnu Kitapçısı projemizi de hayata geçirdik. Ekim ayında ilk programımızı gerçekleştireceğiz. 23 branşta devam eden kültür sanat kurslarımızın kayıtları devam ediyor. Kültür ve sanat adına ilçemizde özel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

MEHMED ÖZÇAY: “FOTOĞRAFLARI KENDİMİ MUTLU ETMEK İÇİN ÇEKİYORUM”

Ağaç Portreleri Sergisi’nin spontane geliştiğini anlatan Hattat ve Fotoğraf Sanatçısı Mehmed Özçay da, “Fotoğrafları her şeyden önce kendim için çekiyorum. Doğayı çok seviyorum. Doğayı gözlemlemek bana çok keyif veriyor. En mutlu anlar doğada olduğum zamanlar diyebilirim.” dedi.

ZKSM YENİ DÖNEMDE BİRÇOK ETKİNLİĞE İMZA ATACAK

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, bu yıl yeni seminer ve söyleşi serileri vasıtasıyla; Prof. Dr. Ömer Türker, Cemal Şakar, Samed Karagöz, Asım Öz, Murat D. Çekin, Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Prof. Dr. Haşim Şahin, Zeynep Arkan, Dr. Olcay Aydemir ve Doç. Dr. Murat Şentürk’ü dinleyicilerle buluşturacak.

Merkezefendi’de açılacak Zeytinburnu Kitapçısı’nda Zeynep Türkoğlu; her ay birbirinden kıymetli bir yazarı yeni kitabı vesilesiyle misafir edecek. Ayrıca kültür ve sanatın muhtelif alanlarında düşünen, üreten ve anlatan birçok isim de sezon boyunca ZKSM’de ağırlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Koro ve Toplulukları, Merkezefendi Dârul Kurrâsı’nda gerçekleşecek olan Nağmedâr dinletileri ile müzikseverlerle buluşacak.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, ekim ayında hem Hattat Halim Özyazıcı’yı hem de Şair Attilâ İlhan’ı anma paneli düzenleyecek.

8 Ekim Cuma günü saat 18.30’da Kazlıçeşme Sanat’ta Halûk Perk Araştırma Merkezi Koleksiyonu’nda yer alan envanterlerden oluşan ‘Hattat Halim Özyazıcı Hayatı ve Sanatı Sergisi’ sanatseverlerle buluşacak. Serginin ardından ZKSM’de saat 20.00’de ‘Hattat Halim Özyazıcı Anma Paneli’ düzenlenecek. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Hüsrev Subaşı’nın yapacağı panelde, Hattat Hasan Çelebi, Prof. Dr. Süleyman Berk ve Prof. Dr. Fatih Özkafa konuşmacı olarak yer alacak. Vefatının 16’ncı yılı münasebetiyle 30 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleşecek ‘Attilâ İlhan Anma Paneli’nin oturum başkanlığını Prof. Dr. Yakup Çelik üstlenecek. Dr. Öğr. Üyesi Hale Sert, Doç. Dr. Mehmet Samsakçı, Yazar Hayriye Ünal ve Yazar Hüseyin Etil de konuşmalarıyla panelde yer alacak.

DEVLET TİYATROLARI ZKSM SAHNESİNDE

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi sahnesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları’nın yetişkin ve çocuk oyunlarını, Zeytinburnu izleyicisiyle buluşturmaya bu sezon da devam edecek. Devlet Tiyatroları ve özel tiyatroların hazırladığı çocuk oyunları ise her pazar küçük sanatseverlerle buluşacak. Çocuk ve yetişkin tiyatrolarının yanı sıra haftanın her günü çocuk filmleri de ZKSM’de gösterimde olacak.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DE ETKİNLİKLER DEVAM ETTİ

Geçtiğimiz dönem pandemi sebebiyle sadece yarım sezon izleyici katılımıyla gerçekleşen ZKSM etkinliklerinde, toplam 3 bin 49 kişiye hizmet verildi. Pandemi sonrasında ise ZeytinburnuKSM Youtube kanalından yapılan canlı yayınlarla etkinlikler izleyiciyle buluştu.

ZKSM etkinlik programında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları’nın yanı sıra Güzel Sanatlar Koro Toplulukları'na da yer verildi. Tasavvuf, edebiyat, düşünce, felsefe, müzik tarihi, matbuat tarihi konularında alanında uzman kişiler tarafından aylık seminer ve söyleşiler gerçekleştirildi

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)