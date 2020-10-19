Zeytinburnu Kültür Sanat'ta Bu Hafta: 19 Ekim - 25 Ekim

Sezon boyunca düzenli olarak devam eden söyleşi ve seminerlerin yanı sıra, Zeytinburnu Kültür Sanat, sergi, sinema, tiyatro, çocuk tiyatrosu ve konser kategorilerinde de nitelikli sanatçı ve eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Zeytinburnu Mozaikleri Sempozyumu

Geç Antik Çağa ait olduğu düşünülen tarihi mozaikler "Zeytinburnu Mozaikleri Sempozyumu"nda tanıtılacak. Birçok uzman konuşmacının yer alacağı bu sempozyumda, bölgenin tarihi değeri, buluntular ve mozaiklere dair bilgi verilecek. 22 Ekim'de, 4 Zaman 4 Hikâye 1 Mekan adlı sempozyum Kazlıçeşme Kültür Merkezinde saat 10.00'da düzenlenecek.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Tasavvuf ve Şiir

Modern dünyanın sorunları karşısında tasavvufla kurulabilecek irtibatın irdelendiği "Tasavvuf ve Şiir" seminerlerinde, tasavvufun, edebî imkânlar zemininde kitlelere nasıl ulaştığı, bazen bir mutasavvıfın şiiri, bazen de tasavvuf literatürü içerisinde muhtelif konular ele alınarak işlenmektedir. Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin gerçekleştireceği "Tasavvuf ve Şiir" semineri 22 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da Zeytinburnu Kültür Sanat'ta sizlerle.

Sinema: Cesur Horoz

Sinema salonumuzun kapıları, çocuk izleyicilerin ağırlanacağı heyecan dolu bir film için açılıyor. 23 - 28 Ekim tarihleri arasında Cesur Horoz filmi 13.30, 16.00 ve 19.00 seanslarında kültür merkezimizde izlenebilecek.

Kimlik ve Arayış: Vefatının 96. Yılında Ziya Gökalp

Bir cihan imparatorluğunun varlık ve yokluk mücadelesinde yaslandığı fikrî temellerden birinin bânîsi; nazariyatçı, fikir adamı, sosyolog ve tarihçi Ziya Gökalp, vefatının 96. yılında Zeytinburnu Kültür Sanat'ta gerçekleşecek bir panel ile anılıyor. Alanında uzman birçok akademisyenin katılımıyla "Kimlik ve Arayış: Vefatının 96. Yılında Ziya Gökalp" paneli 23 Ekim Cuma günü saat 19.00'da gerçekleşecek.

Tiyatro: Tamamen Doluyuz

İstanbul Devlet Tiyatroları bir kez daha nitelikli bir oyun ile Zeytinburnu Kültür Sanat'ta boy gösteriyor. Becky Mode'un yazdığı ve Elif Erdal'ın yönettiği "Tamamen Doluyuz" tiyatro oyunu, 15 - 17 - 20 - 24 Ekim tarihlerinde saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Oyunun biletleri tüm Devlet Tiyatroları gişelerinden, ZKS gişesinden ve biletinial.com sitesinden temin edilebilir.

Kâdim İlahiler

Zeytinburnu'nda, geleneksel Türk müziği icracıları ve sevenlerinin düzenli olarak bir araya geldikleri Nağmedar, bu hafta da özel bir dinleti ile müzikseverleri davet ediyor. Hânende Özcan Uçarer, neyzen Fatih Yıldız ve kanun sanatçısı Onur Nak özel bir repertuvar ile 24 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Nağmedar'da bir araya geliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)