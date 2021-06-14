Zeytinburnu Kültür Sanat' da Mezuniyet Coşkusu

Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanat eğitimi alan 660 öğrenci, düzenlenen mezuniyet töreni ile sertifikalarına kavuştu. 26 branşta eğitim alan öğrencilerin eserlerinin sergilendiği mezuniyet töreninde, müzik branşından mezun olan öğrenciler de bir konser verdi.

SANAT EĞİTİMLERİ 12 YILDIR DEVAM EDİYOR

Zeytinburnu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen Kültür Sanat Kursları 2020-2021 dönemi öğrencilerini mezun etti. Her yıl 8 ay boyunca 15 yaş ve üstü yetişkinler için 26 branşta eğitim veren kurslar, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 2009 yılından beri devam eden kurslara bu yıl toplamda bin 711 kursiyer ön kayıt yaptırdı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde; Ebru, fotoğraf, grafik tasarım, temel resim, karikatür, yağlı boya, tezhip, minyatür, hüsn-i hat, kaligrafi, rölyef ve çömlek kursu öğrencilerinin eserlerinden oluşan karma sergiye, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vatandaşlar, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Başkan Arısoy, önce tezhip, minyatür, hüsn-i hat ve kaligrafiden oluşan sergiyi gezdi. Ardından sahne sanatlarıyla ilgili performansları dinledi. Törende kursiyerlerin şarkılarıyla izleyenler doyasıya eğlendi. Program öğrencilere katılım belgesinin verilmesiyle sona erdi.

“SANATSAL ALANDAKİ ÇALIŞMALARI ŞEVKLE VE AŞKLA DESTEKLİYORUZ”