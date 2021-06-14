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Zeytinburnu Kültür Sanat' da Mezuniyet Coşkusu

12 yılda 50 bin kişiye çeşitli sanat dallarına eğitim veren Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, 2020-2021 yılı eğitim dönemini tamamlayarak 660 öğrencisine sertifika verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Haziran 2021 Pazartesi 08:46
Zeytinburnu Kültür Sanat' da Mezuniyet Coşkusu
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Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanat eğitimi alan 660 öğrenci, düzenlenen mezuniyet töreni ile sertifikalarına kavuştu. 26 branşta eğitim alan öğrencilerin eserlerinin sergilendiği mezuniyet töreninde, müzik branşından mezun olan öğrenciler de bir konser verdi.
SANAT EĞİTİMLERİ 12 YILDIR DEVAM EDİYOR
Zeytinburnu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen Kültür Sanat Kursları 2020-2021 dönemi öğrencilerini mezun etti. Her yıl 8 ay boyunca 15 yaş ve üstü yetişkinler için 26 branşta eğitim veren kurslar, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 2009 yılından beri devam eden kurslara bu yıl toplamda bin 711 kursiyer ön kayıt yaptırdı.
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde; Ebru, fotoğraf, grafik tasarım, temel resim, karikatür, yağlı boya, tezhip, minyatür, hüsn-i hat, kaligrafi, rölyef ve çömlek kursu öğrencilerinin eserlerinden oluşan karma sergiye, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vatandaşlar, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Başkan Arısoy, önce tezhip, minyatür, hüsn-i hat ve kaligrafiden oluşan sergiyi gezdi. Ardından sahne sanatlarıyla ilgili performansları dinledi. Törende kursiyerlerin şarkılarıyla izleyenler doyasıya eğlendi. Program öğrencilere katılım belgesinin verilmesiyle sona erdi.
“SANATSAL ALANDAKİ ÇALIŞMALARI ŞEVKLE VE AŞKLA DESTEKLİYORUZ”
İlçedeki kültür ve sanat çalışmalarına şevk ve aşkla destek verdiklerini ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’miz 12 yıldır, Zeytinburnu’nu ve İstanbul’u kültür sanat ruhuyla doldurmaya devam ediyor. Pandemi şartlarına rağmen buradaki kültür sanat kurslarında eğitim alan öğrencilerimizin mezuniyet şöleni var. Sergilenebilecek olan tüm eserlerden oluşan sergiyi gezdik, şimdi de sahne sanatlarıyla ilgili performanslarını izleyeceğiz. Daha önce de tiyatro kurslarındaki arkadaşlarımız gösteri yapmışlardı. Kuruluşundan bugüne kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’miz 50 bin kişiye kültür sanat kursları anlamında dokunmuş bir merkez. Bunun çok önemli bir rakam olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz şunu biliyoruz, kültür sanatın herhangi bir bölümüyle temas eden bir kişi, artık o temas etmeden önceki kişi olmaktan çıkmıştır. Buradaki çalışmalarımıza şevkle, aşkla destek veriyoruz. Buraya ev hanımı, emekli, öğretmen, öğrenci her meslekten her yaş grubundan hemşehrilerimiz geliyor. Bizim için büyük bir mutluluk.” şeklinde konuştu.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)  
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