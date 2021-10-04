banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1394.37
ALTIN
503.09
DOLAR
8.8742
STERLİN
12.0754
EURO
10.3137
MAKON Başkanı Adil Gevrek Malatya için Birlik Vakti Dedi
Son Dakika
MAKON Başkanı Adil Gevrek Malatya...
Pedallar ‘Sağlıklı Yaşam’ İçin Döndü
Son Dakika
Pedallar ‘Sağlıklı Yaşam’ İçin Döndü
TBMM Yeni Dönem Yasama Faaliyetlerine Başladı
TBMM Yeni Dönem Yasama Faaliyetlerine...
İbb’nin Taksi Önerisi 9. Kez Reddedildi
Son Dakika
İbb’nin Taksi Önerisi 9. Kez...

‘ZEYGEM Akademi Semineri’yle Dün, Bugün ve Yarın Arasında Bağ Kurmak

Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nin (ZEYGEM) düzenlediği ‘Akademi Seminerleri’ kapsamında 10 hafta boyunca dün, bugün ve yarın arasında bir bağ kurarak, gençlerin dünü unutmadan bugünden yarına hazır olmalarına yardımcı olmak adına; ‘Modern Dünyayı Kavramak, Coğrafyayı Kavramak ve Türkiye’yi Kavramak’ temalı bir dizi seminer verilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2021 Pazartesi 15:40
‘ZEYGEM Akademi Semineri’yle Dün, Bugün ve Yarın Arasında Bağ Kurmak
banner171

Gençlere Türkiye’yi ve coğrafyayı tanıması, modern dünyayı kavrayarak her alanda daha verimli bir gelecek için yola devam etmesi yönünde destek olmak adına, Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM) tarafından bir dizi akademik seminer düzenleniyor.

10 hafta boyunca gerçekleştirilecek seminerler dizisinde, akademisyenler tarafından; Modern Dünyayı Kavramak, Coğrafyayı Kavramak ve Türkiye’yi Kavramak temaları işlenecek.

MODERN DÜNYAYI KAVRAMAK

Bu seminerde; Avrupa tarihi, coğrafyası, kültürü ve sanat tarihi eksenli okumalar merkeze alınıyor. Avrupa nedir? Modern toplum, devlet, yeni çağ başlangıcından itibaren yaşanan büyük dönüşüm, Avrupa kültüründe farklılaşma dinamikleri seminerin konu başlıklarını oluşturuyor. Modern Dünyayı Kavramak temalı dizide, “Modern Uygarlığın Sanat Tarihi-2” seminerlerini Akademisyen Ömer Beyoğlu veriyor.

COĞRAFYAYI KAVRAMAK

Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyasından başlayarak, Orta Doğu ve Avrasya bölgelerinde yaşanan tarihi, siyasi, kültürel değişim süreci; hem tarihsel perspektifle hem de çağdaş toplumsal dinamiklerin, sosyal bilimlerin imkân ve araçları ile bu seminerlerde çözümleniyor. Coğrafyayı Kavramak temalı dizide; “Doğu-Batı Okumaları” seminerlerini Akademisyen Zeliha Eliaçık, “Uygarlıklar Arası İlişkiler: Anadolu, Avrasya ve Orta Doğu” seminerlerini Prof. Dr. İsmail Coşkun veriyor.

TÜRKİYE’Yİ KAVRAMAK

Bu seminerlerde Türkiye’nin 20. Yüzyılda yaşadığı değişim ve dönüşüm süreci; siyasi tarih, uluslararası ilişkiler ve edebiyat eksenli okumalarla sentezlenecek. I. Dünya Savaşı, imparatorluğun kaybı, yeni Türkiye’nin kuruluşu, iki savaş arası dönem, Soğuk Savaş ve Türkiye, siyasi tarihte kırılmalar; seminerlerin odağa aldığı bazı konu başlıklarını oluşturuyor.

Türkiye’yi Kavramak temalı dizide ise; “XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye” seminerlerini Şeyda Sevde Tunçbilek, “Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak” seminerlerini ise Salih Ünüvar veriyor.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan seminerlerin ilki, 04 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olan seminerlerin haftalık takvimi şu şekilde belirlendi: 

Pazartesi Günleri 17.00: Ömer Beyoğlu / Modern Uygarlığın Sanat Tarihi-2

Cuma Günleri 17.00: Zeliha Eliaçık / Doğu-Batı Okumaları

Cuma Günleri 18.15: Prof. Dr. İsmail Coşkun / Uygarlıklar Arası İlişkiler: Anadolu, Avrasya ve Orta Doğu

Cumartesi Günleri 12.00: Şeyda Sevde Tunçbilek / XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye

Cumartesi Günleri 13.15: Salih Ünüvar / Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nin Yeni Sezon Açılışı Gerçekleşti
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nin Yeni Sezon Açılışı Gerçekleşti
Kartal Kitap Fuarı’nda Muhteşem Final
Kartal Kitap Fuarı’nda Muhteşem Final
Beyoğlu Ve Fatih’te Tarih Turu
Beyoğlu Ve Fatih’te Tarih Turu
Hançerli Bir Sözünü Daha Tuttu:  Roman Kültür Sanat Ve Eğitim Atölyesi Açıldı
Hançerli Bir Sözünü Daha Tuttu:  Roman Kültür Sanat Ve Eğitim Atölyesi Açıldı
Engellilerin TEKNOFEST 2021 heyecanı
Engellilerin TEKNOFEST 2021 heyecanı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169