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“Zevk Meselesi” ve “İmkânsız Eve Dönüş”  sergileri için son günler!

Pera Müzesi’nin farklı coğrafya ve kuşaklardan sanatçıları bir araya getiren güncel sergileri 8 Ağustos’ta sona eriyor. “Zevk Meselesi” adlı grup sergisi beğeni ve güzellik kavramlarına atfedilen anlamları sorgularken; retrospektif niteliğindeki “İmkânsız Eve Dönüş”, ressam, yazar, şair Etel Adnan’ın benzersiz yapıtlarını İstanbul’a taşıyor. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2021 Perşembe 12:15
“Zevk Meselesi” ve “İmkânsız Eve Dönüş”  sergileri için son günler!
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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin 2021 sergileri Zevk Meselesi ve Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş, 8 Ağustos’a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Ulya Soley küratörlüğünde hazırlanan Zevk Meselesikitsch kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu yakın ilişkiye ve beğeninin şekillenmesindeki kritik rolüne odaklanıyor. Sergide, 13 sanatçı ve kolektifin yerleştirme, kolaj, video, fotoğraf gibi farklı alanlarda ürettikleri eserleri yer alıyor. Küratörlüğünü Serhan Ada ile Simone Fattal’ın birlikte üstlendiği İmkânsız Eve Dönüş ise Beyrut’ta çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir ailede dünyaya gelen Etel Adnan’ın, bu zengin kimliği yansıtan eserlerini İstanbul’a taşıyor. 

Zevkleri tartışmaya açan sergi
Beğeni kavramını sınıfsal bir gösterge olarak ele alan Zevk Meselesi, Alex Da Corte ve Jayson Musson, Bruno Miguel, Cameron Askin, FAILE, Farah Al Qasimi, Gülsün Karamustafa, Hayırlı Evlat, Miao Ying, Nick Cave, Olia Lialina ve Mike Tyka, Pierre et Gilles, Slavs and Tatars ve Volkan Aslan’ın yapıtlarını bir araya getiriyor. Sergideki yapıtlar, bazen çiçeklerin arasında sahne kostümüyle resmedilen ihtişamlı bir diva, bazen rengârenk şişelerin içinde bir rüya çorbasına dönüşen sahte parfümler, bazen de farklı coğrafyalarda turşu suyuna atfedilen farklı anlamlar aracılığıyla “yüksek sanat” ve “kitle kültürü” arasındaki muğlaklaşan sınırları çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor.

Etel Adnan’ın dünyasına yolculuk
İmkânsız Eve Dönüş sergisi ise ziyaretçileri çok yönlü, benzersiz bir sanatçıyla buluşturuyor. 1925 yılında Beyrut’ta dünyaya gelen ve yaşamından eksik olmayan savaşlara, siyasal ve toplumsal olaylara kayıtsız kalmayan Etel Adnan, üretimlerinde iki temel ifade aracını, yazıyı ve resmi, bazen birbirinden ayrı, bazen de birbirinin içinde kullanıyor. Mevsimleri, manzaraları, işaretleri, hayali gezegenleri, uyduları etkileyici enerjisi ve yalın üslubuyla yansıtan Etel Adnan, eserleriyle ilk kez tanışacak ziyaretçilere yepyeni bir keşif ve yorumlama alanı vadediyor. Adnan’ın 60 yıllık sanat üretiminin tüm dönemlerini kapsayan retrospektif niteliğindeki sergi; yağlı boya, desen, baskı, seramik, halı, leporello (akordeon şeklinde katlanmış defter) ve film gibi çok farklı alanlarda üretilmiş eserleri bir araya getiriyor. 

Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri ise 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir. Cuma günleri “Uzun Cuma” kapsamında 18.00-22.00 arası tüm ziyaretçiler, Çarşamba günleri ise “Genç Çarşamba” kapsamında tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 29.07.2021 12:21
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