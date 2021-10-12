Yılın sanat dostu belediye başkanı Ali Kılıç

Maltepe Belediyesi’nin sanata verdiği önem kültür sanat dünyasında da yankı
buldu. Ekim ayı içerisinde hem Heykel Sempozyumu’nu başlatan hem de 3.
Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’ni gerçekleştiren Maltepe Belediyesi ve
Başkan Ali Kılıç, Tiyatro Gazetesi tarafından ödüllendirildi. Tiyatro
Gazetesi'nin düzenlediği 7. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri'nde Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç'a tiyatroya ve sanata verdiği katkılardan dolayı ‘Yılın
Sanat Dostu Belediye Başkanı Ödülü’ verildi.
“SANATIN TÜM ALANLARINA KATKI”
Ödül töreninde yapılan sunumda “Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülü seçici
kurulumuz Maltepe Belediye Başkanı olarak kentinde tiyatro verdiği önem,
sanatın diğer alanlarında da gerçekleştirdiği çalışmalar, Maltepe Belediye
Tiyatrosu’nun gerçekleştirdiği uluslararası ilişkiler, düzenlediği ve katıldığı
festivaller, pandemi sürecinde sanat ve kültür alanında gerçekleştirdiği başta
‘Sanata Evet’ dijital söyleşileriyle tüm sanat alanlarına verdiği destekleri
gözlemlemiş ve bu nedenle Türkiye’de Yılın Sanat Dostu Belediye Başkanı
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a verme kararı almıştır” İfadelerine yer
verildi.
Başkan Ali Kılıç'ın ödülünü Maltepe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat
Yönetmeni Kubilay Erdelikara aldı. Ödül töreninde ayrıca Avrasya Tiyatrolar
Birliği'nin başkanı Aleksandr Kniga’ya da ‘Uluslararası Tiyatro Ödülü’ verildi.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)