Yılın sanat dostu belediye başkanı Ali Kılıç

Maltepe Belediyesi’nin sanata verdiği önem kültür sanat dünyasında da yankı

buldu. Ekim ayı içerisinde hem Heykel Sempozyumu’nu başlatan hem de 3.

Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’ni gerçekleştiren Maltepe Belediyesi ve

Başkan Ali Kılıç, Tiyatro Gazetesi tarafından ödüllendirildi. Tiyatro

Gazetesi'nin düzenlediği 7. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri'nde Maltepe

Belediye Başkanı Ali Kılıç'a tiyatroya ve sanata verdiği katkılardan dolayı ‘Yılın

Sanat Dostu Belediye Başkanı Ödülü’ verildi.

“SANATIN TÜM ALANLARINA KATKI”

Ödül töreninde yapılan sunumda “Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülü seçici

kurulumuz Maltepe Belediye Başkanı olarak kentinde tiyatro verdiği önem,

sanatın diğer alanlarında da gerçekleştirdiği çalışmalar, Maltepe Belediye

Tiyatrosu’nun gerçekleştirdiği uluslararası ilişkiler, düzenlediği ve katıldığı

festivaller, pandemi sürecinde sanat ve kültür alanında gerçekleştirdiği başta

‘Sanata Evet’ dijital söyleşileriyle tüm sanat alanlarına verdiği destekleri

gözlemlemiş ve bu nedenle Türkiye’de Yılın Sanat Dostu Belediye Başkanı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a verme kararı almıştır” İfadelerine yer

verildi.

Başkan Ali Kılıç'ın ödülünü Maltepe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat

Yönetmeni Kubilay Erdelikara aldı. Ödül töreninde ayrıca Avrasya Tiyatrolar

Birliği'nin başkanı Aleksandr Kniga’ya da ‘Uluslararası Tiyatro Ödülü’ verildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)