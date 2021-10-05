“Yansımalar” Adlı Fotoğraf Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kültür sanat etkinlikleri kapsamında açılışını gerçekleştirdiği sergide, Türkiye Fotoğrafçılar ve Gezi Kulübü Başkanlığı görevinin yanı sıra, fotoğrafçılık, kameramanlık, oyunculuk ve belgesel alanında çalışmalar yaparak etkinlikler düzenleyen sanatçının, üç yıllık birikimin ürünleri olan fotoğraflar, meraklıları ile buluşuyor.

Fotoğrafladığı insanların; beden dillerini, psikolojilerini yansıtarak 2017 yılında başlattığı “Yansımalar” adlı sergiyi, Kartal Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlik ile 2021 yılında sonlandırmış olacağını söyleyen sokak fotoğrafları sanatçısı Cesur, “Fotoğraflar İstanbul başta olmak üzere Anadolu’nun çeşitli yerlerinde çekildi. Tamamı siyah beyaz fotoğraflardan oluşuyor. Yaşamı; hem zorluğu hem de kolay olduğu denklemi üzerinden inşa ederken, hayatın insanlardan neleri getirip neleri götürdüğünü ve bu psikolojik durumun yüzümüzde nasıl izler bıraktığını bazılarımızda görebiliyoruz. İşte ben bu izlerin fotoğraflarını çekmeye çalıştım.” Diyerek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi ailesine destekleri için teşekkür etti.

Serginin sonunda sanatçıya Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen tarafından Kartal heykelciği takdim edildi.

Meraklıları, sergiyi 18 Ekim 2021 tarihine kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında ziyaret edebilecek.