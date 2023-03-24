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“Yâ Şehr-i Ramazan” Hat Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açılıyor

Kazlıçeşme Sanat, 24 Mart’ta “Yâ Şehr-i Ramazan” hat sergisine ev sahipliği yapıyor. Ramazan ayının ruhuna ve geleneğine hitap eden sergide hat sanatını günümüzde icra eden hattatların kapsamlı ve seçkin eserleri yer alıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2023 Cuma 14:25
“Yâ Şehr-i Ramazan” Hat Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açılıyor
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Kazlıçeşme Sanat, “Ya Şehr-i Ramazan” Hat Sergisi’yle Ramazan ayında kapılarını sanatseverlere açıyor.

Küratörlüğünü Sanat Tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu’nun yaptığı sergide; Fuad Başar, Mehmed Özçay, Mehmet Memiş ve Savaş Çevik, Hakan Arslan, Said Abuzeroğlu, Abdurrahman Depeler, Seyit Ahmet Depeler, Mümtaz Seçkin Durdu, Cevad Huran, Ferhat Kurlu, Tahsin Kurt, Yusuf Mazı, Menaf Nam, Osman Özçay, Fatih Özkafa, Mustafa Parıldar, Ahmet Faris Rızk, Yılmaz Turan, Muhammed Yaman, Fatih Yıldız, Mahfuz Zennun gibi 22 sanatçı 86 eser ile yer alıyor.

“Yâ Şehr-i Ramazan” Hat Sergisi’nin açılışı 24 Mart Cuma günü saat 16.00’da Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşecek.

2 Haziran’a kadar Kazlıçeşme Sanat sergi salonlarını süsleyecek eserler arasında; Besmeleler, Fatihalar, Ayetü’l-Kürsiler, lafza-i celaller, münacaatlar, naatlar, dualar bulunuyor.

Küratör Ömer Faruk Şerifoğlu, sergi kataloğu için kaleme aldığı “Ramazan Medeniyeti ve Hat Sanatımız” isimli yazısında “İslâm sanatlarının temelinde hat (yazı) sanatı vardır. Diğer sanatların hemen hepsi hat sanatından doğmuş ve beslenmiştir. Hat sanatının tarihinde de Osmanlı döneminin çok önemli bir yeri vardır. Türk hattatları, İslam yazısına yeni bir ufuk açmış ve güzel sanatların en önemli şubesi haline getirmiştir. Yüzyıllar boyunca yazıya büyük emek veren, ekoller üretip, büyük üstatlar yetiştirerek sanat şaheserleri meydana getiren, onu sanatların zirvesine yükselten Osmanlı hattatları olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

“Yâ Şehr-i Ramazan” Hat Sergisi’ pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Son Güncelleme: 24.03.2023 14:51
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