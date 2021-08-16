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Üsküdar'da “2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi” Sanatseverlerle Buluştu

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILARI VE ESERLERİNİ ÜSKÜDAR’A GETİRDİ RESİM, HEYKEL, MİNYATÜR, SERAMİK, CAM, FOTOĞRAF VE BASKI SANATININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİ ÜSKÜDAR NEVMEKAN SAHİL GALERİ’DE YER ALIYOR Üsküdar’ı şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, resim, heykel, minyatür, seramik, cam, fotoğraf ve baskı sanatının en güzel örneklerini Yaz Vakti II Sergisi’nde bir araya getirdi. Küratörlüğünü Yasemin Aslan Bakiri’nin üstlendiği sergi, farklı sanat dallarında başarı hikâyeleri yazan yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:42
Üsküdar'da “2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi” Sanatseverlerle Buluştu
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İstanbul’un kültür ve sanat merkezi haline dönüşen Üsküdar’da resim, heykel, minyatür, seramik, cam, fotoğraf ve baskı sanatının en güzel örnekleri '2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi'nde bir araya geldi. Küratörlüğünü Yasemin Aslan Bakiri’nin üstlendiği sergide, farklı sanat dallarında başarı hikâyeleri yazan yerli ve yabancı sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluştu.  

Üsküdar Nevmekan Sahil Galeri’de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katılımıyla ‘2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi’ sanatseverlerle buluştu.  Sergi, farklı sanat dallarında başarı hikâyeleri yazan yerli ve yabancı sanatçıları eserlerinden oluşuyor. 

Ressam, hattat ve şair kişiliğiyle resim sanatına kalıcı değerler kazandıran İran’ın bağımsız, öncü, tanınmış ve çağdaş sanatçılarından Alireza Mojabi, heykelde yılın sanatçısı ödülünün sahibi Cem Sağbil, baskı sanatının temsilcilerinden Demir Kardaş, seramik sanatında ödüllerle dolu başarı hikayeleri yazan Evren Daşdağ ile Kadir Demir, minyatür sanatının tarih yolculuğunda ulaştığı son noktanın aktörlerinden Gülümser Sarıalioğlu, cam sanatında yerelden globale uzanan başarılar elde eden Mustafa Ağatekin, sanat hayatını akademik başarılarıyla destekleyerek resim sanatının gelişimine yön veren Reyhan Uludağ, cam festivali belgeseliyle camın sanatın elleriyle şekillenişine projeksiyon tutan usta fotoğrafçı Serhat Özdemir, ahşabı heykelle buluşturan heykeltıraş, ressam, şair, kaligrafist, modern sanat araştırmacısı Seyed Davoud’un eserlerinden oluşan sergi, sanatın en yeni örneklerini İstanbullularla buluşturdu. Sergi, 13 Ağustos’tan 19 Kasım tarihine kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak.

Türkmen:  “Buraya gelen misafirlerimiz sanata maruz kalacak”

 ‘2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi’nin açılışına katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bu sergiye aslında bir buçuk yılı aşkındır insanların evlerine kapandığı ya da sosyal hayatlarından uzaklaştığı bir dönemin sonunda hasret giderme sergisi de diyebiliriz. Birbirinden değerli, birbirinden kıymetli çok güzel sanatçılarımız hünerlerini burada sergiliyorlar. Burada resim var, heykel var, minyatür var, çini var. Adı üzerinde uluslararası bir sergi bu, çünkü uluslararası sanatçılarımız var. Burada eserler yaz boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Buraya gelen misafirlerimiz sanata maruz kalacaklar. Böyle bir güzellik de var burada. Herkesi bu sergiyi gezmeye davet ediyorum” dedi. 

Bakiri : ”Sergi dostluk ve güzellik duygularını öne çıkarıyor”

Serginin küratörü dünyaca ünlü cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri ise açılışta yaptığı konuşmada ‘’Sanatın kendine özgü bir dili ve dünyası var. Sanatçıların yapıtlarına verdiği anlam toplumsal koşullara, düşüncelerine ve dünyaya bakış açılarına göre değişebiliyor. Farklı sanat disiplinlerini ve duygularını aynı çatı altında toplayan bu sergi günümüzde tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu dostluk ve güzellik duygularını ön plana çıkarmayı hedefliyor. Sanata ve sanatçıya verdiği desteklerden dolayı Üsküdar Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Kardaş:  "İstanbul'daki en güzel galerilerden bir tanesi"

Sergide eserleri bulunan sanatçı Demir Kardaş ise konuşmasında, “Ummadığım kadar güzel bir mekanın içerisinde bulduk kendimizi. İstanbul'daki en güzel galerilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Her türlü imkanı olan bir mekandayız şu anda. Arkamdaki işler benim. Bunlar benim baskı sanatıyla ilgili yaptığım işler” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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