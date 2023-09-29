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Üsküdar Belediyesi Sanata Ve Sanatçıya Destek Vermeye Devam Ediyor !

Türkiye'nin En Önemli Ressamlarından Devrim Erbil Sergisi Üsküdar'a Açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Eylül 2023 Cuma 10:18
Üsküdar Belediyesi Sanata Ve Sanatçıya Destek Vermeye Devam Ediyor !
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Sanatseverler bu sergide buluştu! Yaşayan efsane ünlü ressam Devrim Erbil’in sergisi Nevmekân Sahil’de açıldı. Sergide, ünlü sanatçı Devrim Erbil’in son 20 yılda yaptığı İstanbul ve Anadolu temalı eserlerinden bir seçki yer alıyor. Sergi birçok ünlü iş insanının Devrim Erbil’den daha önce satın alıp koleksiyonlarına dahil ettikleri resimler yer alıyor.

Devrim Erbil Sergisi, Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile Nevmekân Sahil’de açıldı. Açılışı yapılan sergiye sanat ve iş dünyasından yoğun bir ilgi oldu. Küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın yaptığı sergi 24 Ekim’e kadar sanatseverlerle bulmaya devam edecek. Sergide, ünlü sanatçı Devrim Erbil’in son 20 yılda yaptığı İstanbul ve Anadolu temalı eserlerinden bir seçki yer alıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi :Hüseyin Çetiner 

Türkmen: “Devrim Erbil, ulusal görsel hafızamızda önemli bir yerde duruyor”

Sergi açılışında konuşan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şunları söyledi; “Devrim Erbil, doğayı, Anadolu kasabalarını, İstanbul’u kendine has çizgi ve renklerle resmeden; hem sanatçı hem de bilim insanı olarak ulusal görsel hafızamızda önemli bir yer tutan usta bir ressamdır. Eserleri Türkiye’yi, dünyayı gezer ve seçkin müzelerde, koleksiyonlarda yer alır. Hem sanatçı olarak eserleriyle hem de bilim insanı olarak yetiştirdiği öğrencileri ve ürettiği akademik metinlerle Devrim Erbil bugün bizim ulusal görsel hafızamızda önemli bir yerde duruyor. Biz de her zaman bu başarıyı takdir ediyor, saygınlığını teslim ediyoruz.”

Erbil: “Sanat benim için sadece resim yapmak değil, topluma katkı sağlamaktır”

Serginin açılışında söz alan ressam Devrim Erbil ise sanatın uygarlığın kritiri olduğunu söyledi: “Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığı’nın destekleriyle açtığım bu sergide, altmış yıllık sanat yolculuğumun izlerini görebilirsiniz. Benim için sanat, sadece resim yapmak değil, aynı zamanda topluma katkı sağlamak demektir. Bu yüzden eğitim, kültür, sosyal sorumluluk gibi pek çok alanda çalışmalar yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Sanatın, uygarlığın kriteri olduğuna inanıyorum. Büyük Atatürk’ün dediği gibi, sanata, bilime, sevgiye, dostluğa önem verelim ki, dünya daha güzel olsun. Çocuklarımız daha güzel bir dünyada yaşasın.”

Ünlü İş Adamlarından Sergiye Yoğun İlgi

Sergiye destek verenler arasında, Kültür ve turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi, Erzurum Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi yer alırken, sergiye iş dünyası da büyük ilgi gösterdi. Sergilenen Devrim Erbil'in resimlerinin sahipleri arasında ünlü iş insanları Ali Koç, Murat Ülker, Murat Sancak, Remzi Gür, Mesut Albayrak da yer aldı.

Devrim Erbil

Türkiye’nin önde gelen çağdaş ressamlarından ve yaşayan efsane olarak adlandırılan Devrim Erbil, 1937 yılında Uşak’ta doğan sanatçı, 1959 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirmiştir. Akademide Halil Dikmen ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi olmuştur. 1962 yılında akademiye asistan olarak girmiş, 1981 yılında profesör olmuştur. 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. Soyut resim sanatının Türkiye’deki öncülerinden olan Devrim Erbil eserlerinde İstanbul ve Anadolu temalarını işlemiş, renk ve çizgi kullanımıyla kendine has bir dil oluşturmuştur. Devrim Erbil, yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce sergi açmış, pek çok ödül kazanmış ve sanat konferansları vermiştir. Sanatçının eserleri dünyanın ve Türkiye’nin birçok müzesinde ve koleksiyonlarında yer almaktadır.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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