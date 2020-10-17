Türk Matbaacılığının Son 150 Senesini Anlatan Sergi Zeytinburnu’nda

Ülkemizde Matbaacılığın 150 Yılına Işık Tutan Sergi ‘Kazlıçeşme Sanat’ta

İbrahim Müteferrika’dan sonra ülkemizdeki matbaacılık tarihinin 150 yıllık gelişimine önemli katkılar sağlayan Ebüzziya Tevfik Bey’in kurucusu olduğu Matbaa-i Ebüzziya çalışmalarının yer aldığı “Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi” sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta açıldı.

‘Matbaa-i Ebüzziya’nın kurucusu olan Ebüzziya Tevfik Bey’in kişisel çalışmalarının ve 1881’den 1949 yılına kadar devam eden Ebüzziya Ailesi’nin matbaacılık serüveninin tüm detaylarıyla anlatıldığı “Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi” sergisi Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. Türkiye'nin 150 yılına tanıklık eden Ebüzziya ailesinin İSAM Kütüphanesi tarafından araştırmacılara açılan zengin arşivi ve aile üyelerinden derlenen kişisel koleksiyonları bir sergiyle ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde prömiyerini yapan “Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi” sergisi, 27 Aralık 2020 tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak. Sergi Pazartesi günleri haricinde haftanın altı günü 10.00 – 17.00 arası ziyaret edilebilecek.

MATBAACILIĞIN TEMEL TAŞLARI

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde düzenlenen özel bir program ile prömiyeri gerçekleştirilen sergiye, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ebüzziya Tevfik Bey’in oğlu Talha Ebüzziya, torunları Yasemin Ebüzziya ile Cemre Ebüzziya ve çok sayıda sanatsever katıldı. İbrahim Müteferrika’dan sonra basın, yayın ve matbaa alanlarında pek çok yeniliği ülkemize yansıtan Ebüzziya ailesinin 150 yılı aşkın matbaacılık çalışmaları, "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisine tüm detaylarıyla yansıtıldı. Ömer Faruk Şerifoğlu'nun küratörlüğünde yaklaşık bir aylık yoğun bir çalışmayla hazırlanan sergi, matbaacılık sektörünün yanı sıra ülkemizin yakın kültür tarihine de ışık tutuyor.

BAŞKAN ARISOY: “TÜRKİYE’NİN 150 YILINI ÖĞRENMEK İÇİN EMSALSİZ BİR İMKÂN”

Sergi açılışında söz alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy konuşmasında; “Ebüziyya ailesinin 150 yıllık hikâyesini burada sizlerle buluşturmaya çalıştık. Ebüziyya Tevfik bey ile başlayan, hüzünleri ve sevinçleri ile dört kuşak boyu süren bu hikâye, Türkiye tarihinde önemli bir dönemi kapsamaktadır. Ebüzziya ailesi hem memleketin kaderinde söz sahibi olmuş, hem de memlekette kader birliği yapmış bir ailedir.

O yüzden bu hikâyeyi takip etmek Türkiye’nin 150 yılını öğrenmek için emsalsiz bir imkândır. Çanakkale’de ve milli mücadelede gösterdiği fedakârlıklarının bir benzerini de sulh zamanında vatanın kalkınması için gösteren Ebüzziya Tevfik bey ve oğulları, Talha Ebüzziya’ya, torunu Ziyad Ebuzziya’ya ‘bir milletin ancak gelenek, görenek ve inançlarına önem vererek geliştireceği’ fikrini miras bırakmıştır. Basım yayın ve matbaa alanlarında birçok yeniliği Türkiye’ye getiren bu sanat dostu aileye hazırlayıp yayınladığı takvim adeta bir Türkiye ve dünya günlüğü halini almıştır.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)