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Toplu Ulaşım Yüzde 100 Dijitalleşti

İstanbul’da toplu ulaşım yüzde 100 dijitalleşti. En son Marmaray hattına da QR kod ödeme sisteminin gelmesiyle birlikte İstanbul’da toplu ulaşımda fiziki karta ihtiyaç kalmadı. Günlük QR kod kullanımı ile yapılan ödeme çok kısa sürede 176 bini buldu. Dijital İstanbulkart’ı yüzde 48 kullanım oranıyla en çok öğrenciler sevdi. Dijital kartı yüzde 58 ile erkekler yüzde 42 oranında kadınlar kullanıyor. Öğrenci İstanbulkart başvurularında uzun bekleme sürelerine son veren İBB, öğrenci kart için işlem süresini 30 saniyeye düşürdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2022 Salı 12:27
Toplu Ulaşım Yüzde 100 Dijitalleşti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş, toplu ulaşımda dijital kart verilerini paylaştı. Son verilere göre İBB toplu taşıma ödeme altyapısını yüzde 100 dijitalleştirdi. En son Marmaray hattına da QR kod ödeme sisteminin gelmesiyle birlikte İstanbul’da her noktada dijital ödeme yapmak mümkün.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

SARAÇHANE / İSTANBUL

Günlük QR kullanımı ile yapılan ödeme çok kısa sürede günlük 176 bini buldu. İstanbulkart para yükleme talimatlarının yüzde 15’i İstanbulkart Mobil’den yapılıyor. Toplu ulaşım ödemelerinin yüzde 3’ü Dijital İstanbulkart ile yapılıyor.

Son bir aylık aktif dijital kart oranına bakıldığında dijital istanbulkart kullananların yüzde 49’u tam tarifelilerden oluşuyor. Dijital kart kullananların yüzde 48’i öğrenciler olurken, yüzde 3’ü öğretmenlerden oluşuyor. Cinsiyet dağıtılımına bakıldığında dijital İstanbulkart kullananların yüzde 58’i erkeklerden, yüzde 42’si kadınlardan oluşuyor. Yine yaş grubu dağılımına bakıldığında ise, dijital İstanbulkart kullananların yüzde 42’si 18-25 yaş aralığında olurken; yüzde 29’u ise 26-35 yaş arasında görülüyor.

30 SANİYEDE ÖĞRENCİ KARTINA SAHİP OL

her yıl yaşanan öğrenci kart başvurusu uzun bekleme sürelerine son verdi. İstanbulkart Başvuru Merkezleri’nde Öğrenci İstanbulkart başvuru alımlarını durduran İBB online başvuru sistemi altyapısı ile öğrencileri 30 saniyede kart sahibi yapıyor. Dijital Öğrenci İstanbulkart kullanımı fiziki İstanbulkart ihtiyacını azalttı. Dijital Öğrenci İstanbulkart, tüm ulaşım ödemelerini ve aktarmalarını öğrenci tarifesi üzerinden hesaplıyor. 2021 yılında BELBİM 169 bin 318 fiziksel öğrenci kart başvurusu talebi aldı. 2022 yılında fiziksel öğrenci kart başvurusu 129 bin 413’e düştü. 2022 yılında İstanbulkart Mobil yükleyerek Dijital Öğrenci İstanbulkart sahibi olan öğrenci sayısı ise 118 bin 267 olarak gerçekleşti.

İBB öğrenci kart başvurularını tamamen online sisteme taşıyarak, teslimat seçeneklerini artırdı. Adrese teslim, kargo bedelsiz kampüse teslim ve en yakın İBM (İstanbulkart Başvuru Merkezi) şubesinden teslim seçenekleri eklendi.

Tüm bu seçenekler öğrencilere zaman tasarrufu sağladı. Manuel başvurularda gereken; evrak doldurma, tarama, fotokopi, para alışverişi gibi eylemler ortadan kalkarak işlem süresi 30 saniyeye düştü.

36 üniversitede kampüse teslim seçeneği ile özellikle şehir dışından gelecek öğrencilere kolaylık sağlandı. Öğrenciler üniversite kaydını oluşturduğunda ya da ilk ders gününde, öğrenci kartını direkt olarak üniversiteden alabilir hale geldi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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