Tiyatroseverler, ‘Nefes’te buluştu

Pandemi sebebiyle ara verilen Bağcılar Belediyesi kültür etkinlikleri Ekim ayıyla birlikte yeniden
başladı. Konser ve seminerlerden sonra sanatseverler, açık hava tiyatrosuyla buluştu. Fatih Mahallesi
Yürüyüş Yolu’nda düzenlenen “Nefes” isimli tek kişilik tiyatro oyununa soğuk havaya rağmen yoğun
ilgi vardı. Sahneye çıkan sanatçı Nazlı Çığa, davetlileri müzik eşliğinde tarihsel bir yolculuğa çıkardı.
Mesajlar verdi
“Annelik”, “İnsan olmak”, “Kardeşlik”, “Barış” gibi değerlere vurgu yapan Çığa daha sonra Yunus Emre
ile Hacı Bektaşi Veli Hazretleri arasında yaşanan menkıbeye değindi. Kıtlık zamanı buğday isteyen
Yunus Emre’ye Hacı Bektaş-ı Veli’nin sorduğu “Buğday mı istersin yoksa nefes mi?” sorusu üzerinden
mesajlar verdi.
Oyunun sonunda Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin, Çığa’ya teşekkür edip çiçek
takdim etti.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)