Tiyatroseverler, ‘Nefes’te buluştu

Pandemi sebebiyle ara verilen Bağcılar Belediyesi kültür etkinlikleri Ekim ayıyla birlikte yeniden

başladı. Konser ve seminerlerden sonra sanatseverler, açık hava tiyatrosuyla buluştu. Fatih Mahallesi

Yürüyüş Yolu’nda düzenlenen “Nefes” isimli tek kişilik tiyatro oyununa soğuk havaya rağmen yoğun

ilgi vardı. Sahneye çıkan sanatçı Nazlı Çığa, davetlileri müzik eşliğinde tarihsel bir yolculuğa çıkardı.

Mesajlar verdi

“Annelik”, “İnsan olmak”, “Kardeşlik”, “Barış” gibi değerlere vurgu yapan Çığa daha sonra Yunus Emre

ile Hacı Bektaşi Veli Hazretleri arasında yaşanan menkıbeye değindi. Kıtlık zamanı buğday isteyen

Yunus Emre’ye Hacı Bektaş-ı Veli’nin sorduğu “Buğday mı istersin yoksa nefes mi?” sorusu üzerinden

mesajlar verdi.

Oyunun sonunda Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin, Çığa’ya teşekkür edip çiçek

takdim etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)