Tiyatro Seni Bekliyor !

Anadolu Efes’in desteklediği Caddebostan programı kapsamında 23 Ağustos’ta Tiyatro Alesta’nın “Delibo”, 24 Ağustos’ta Tiyatro Biteatral’in “Bir Delinin Güncesi”, 25 Ağustos’ta Balkonda Sanat’ın “Begonviller Yaza Açar Mı?”, 26 Ağustos’ta Asmalı Sahne’nin “Fazilet Mahkemesi”, 27 Ağustos’ta Versus Tiyatro’nun “Kreutzer Sonat”, 28 Ağustos’ta EKİP Tiyatrosu’nun “Dünyanın En Güzel Arabistanı” ve 29 Ağustos’ta Germinal Tiyatro’nun “Sado Mazo Blues Bar” adlı oyunları seyirciyle buluşacak.

Başlama saati 21.00 olan oyunların biletleri ve farklı kategorilerdeki destek biletleri Mobilet üzerinden satışta!

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)