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Tiyatro Seni Bekliyor !

Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları, 23-29 Ağustos tarihleri arasında Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro’da art arda sahnelenecek 7 oyunla devam ediyor!

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2021 Perşembe 12:02
Tiyatro Seni Bekliyor !
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 Anadolu Efes’in desteklediği Caddebostan programı kapsamında 23 Ağustos’ta Tiyatro Alesta’nın Delibo24 Ağustos’ta Tiyatro Biteatral’in Bir Delinin Güncesi25 Ağustos’ta Balkonda Sanat’ın Begonviller Yaza Açar Mı?26 Ağustos’ta Asmalı Sahne’nin Fazilet Mahkemesi27 Ağustos’ta Versus Tiyatro’nun Kreutzer Sonat28 Ağustos’ta EKİP Tiyatrosu’nun Dünyanın En Güzel Arabistanı ve 29 Ağustos’ta Germinal Tiyatro’nun Sado Mazo Blues Bar adlı oyunları seyirciyle buluşacak.

 Başlama saati 21.00 olan oyunların biletleri ve farklı kategorilerdeki destek biletleri Mobilet üzerinden satışta!

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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