Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmalarıyla Tiyatrolar Sizinle

Seyircileri açık havada tiyatronun iyileştirici gücüyle bir araya getiren program kapsamında 13 Eylül’de Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun “Aziz Nesin Kabare”, 14 Eylül’de Lavean Sanat’ın “İnziva”, 15 Eylül’de Tiyatro YanEtki’nin “On Saniye”, 16 Eylül’de İstanbulimpro’nun “Olay Rusya’da Geçiyor”, 17 Eylül’de Entropi Sahne’nin “Korkuyu Beklerken”, 18 Eylül’de Ankara Birlik Tiyatrosu’nun “Mahzuni Şerif” ve 19 Eylül’de Tatavla Tiyatro’nun “Rahvan Giden Atlılar” adlı oyunları izleyicilerle buluşacak.
Başlangıç saati 21.00 olan oyunların biletleri ve farklı kategorilerdeki destek biletleri Mobilet üzerinden satışta!
İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)