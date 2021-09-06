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Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmalarıyla Tiyatrolar Sizinle

Tiyatroseverlerin ilgiyle takip ettiği Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları, 13 Eylül haftası boyunca Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro’da sahnelenecek 7 oyunla devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2021 Pazartesi 13:52
Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmalarıyla Tiyatrolar Sizinle
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Seyircileri açık havada tiyatronun iyileştirici gücüyle bir araya getiren program kapsamında 13 Eylül’de Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun “Aziz Nesin Kabare”, 14 Eylül’de Lavean Sanat’ın “İnziva”, 15 Eylül’de Tiyatro YanEtki’nin “On Saniye”, 16 Eylül’de İstanbulimpro’nun “Olay Rusya’da Geçiyor”, 17 Eylül’de Entropi Sahne’nin “Korkuyu Beklerken”, 18 Eylül’de Ankara Birlik Tiyatrosu’nun “Mahzuni Şerif” ve 19 Eylül’de Tatavla Tiyatro’nun “Rahvan Giden Atlılar” adlı oyunları izleyicilerle buluşacak.

 Başlangıç saati 21.00 olan oyunların biletleri ve farklı kategorilerdeki destek biletleri Mobilet üzerinden satışta!

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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