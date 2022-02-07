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Taksim Sanat 2022 Sezonunu ‘Farazi’ Sergisi İle Açıyor

Taksim Sanat, yeni sergi sezonunu 10 Şubat’ta ‘Farazi’ ile açacak. Bir ay süresince ücretsiz olarak ziyarete açık olacak sergi; resim, heykel, seramik, dokuma, video art, dijital art, ses ve eser enstalasyonlarına ev sahipliği yapacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Şubat 2022 Pazartesi 09:44
Taksim Sanat 2022 Sezonunu ‘Farazi’ Sergisi İle Açıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KÜLTÜR AŞ’nin İstanbulluları özel seçkilerle buluşturduğu Taksim Sanat, 2022 sezonunu ‘Farazi’ ile açıyor. Sanat Yöneticisi Meriç Aktaş Ateş’in küratörlüğünde gerçekleşen sergi, 10 Şubat-10 Mart tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

‘Farazi’de birbirinden bağımsız 18 sanatçının eserleri, sanatçıların varsayımlara nasıl tanıklık ettiklerini esas alıyor. Deneyimleme, içselleştirme ve farazileştirme izleyici ile eser arasında kurulan temasla hayat buluyor.

18 SANATÇI

Bahar Oskay Artam, Bengisu Bayrak, Beyza Boynudelik, Eda Emirdağ, Fırat Engin, Fırat Neziroğlu, Kerem Topuz, Maartiz, Melike Kılıç, Merve Dündar, Onur Fendoğlu, Pemra Aksoy, Saliha Yılmaz, Sevim Özyurt, Şevval Konyalı, Tolga Turan, Tuğçe Aytürk, Yeşim Us’ un eserlerinin yer aldığı “Farazi” sergisi, Taksim Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

AÇILIŞA ÖZEL PERFORMANS

Sanatçı Fırat Neziroğlu, serginin açılış gününde özel bir performans sergileyecek. ‘Hepimiz Biriz’ dokuma performansı ile sergide yer alan tüm sanatçılar çeşitli renklerdeki yün iplikler ile bir fiziki dokuma tezgahı oluşturacak.  İnsanları bir arada tutan bağlar temsil edilecek.

SANAT YÖNETİCİSİ VE SANATÇILAR İLE “FARAZİ” SERGİ TURU

Sergi kapsamında Sanat Yöneticisi Meriç Aktaş Ateş’in ve sergide yer alan sanatçıların eşliğinde haftalık sergi turları düzenlenecek. Eserlerin tek tek yorumlanacağı tur ile katılımcılar sergide farklı deneyimler yaşayacak. Sınırlı kapasitede gerçekleştirilecek sergi turlarına katılım kultur.istanbul/farazisergi adresi üzerinden kayıt ile gerçekleşecek.

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