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Süleymancılıkla İlgili Merak Ettiğiniz Her Şey Bu Kitapta !

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Kasım 2020 Pazartesi 17:40
Süleymancılıkla İlgili Merak Ettiğiniz Her Şey Bu Kitapta !
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Bu kitap bir ‘tövbe’ kitabıdır. Kırk yıl süren bir kandırılmışlığın kitabıdır bu kitap. Öyle bir pişmanlık ki, Allah tövbemi kabul etsin, başkaları bu tuzaklara düşmesin diye edilmiş bir tövbenin, kitaplaşmış hali var elinizde.

Zekayi IŞIN, küçük yaşlarında tanışmış Süleymancılarla. Allah, Kur’an, Peygamber ve ibadet diyen herkesi, samimi Müslüman zanneden birçok Anadolu insanı gibi, o da iyi niyetlerle bulunmuş içlerinde. Almanya’da yaşayan birçok gurbetçi gibi, dinini ve kültürünü kaybetmemek için tutunacak bir dal aramış. Çocukluğunda tanıştığı Süleymancıların arasına yeniden girmiş Almanya’da. Bu sefer din adına kandırıldığını anlamış. Allah’ın dini İslam’a hizmet edip sevap kazandığını düşünürken, Din Tüccarı Süleymancılara hizmet edip kandırıldığını fark etmiş.

Zekayi IŞIN yaşadıklarını anlatırken diyor ki; ‘Süleymancılığı öyle bir anlatmışız ki evde, çocuklarım Süleyman Hilmi Tunahan’ı Peygamber sanıyordu’.

Süleymancıları anlatırken diyor ki; Bunların dini Süleymancılık, kitapları İmam Rabbaninin Mektubatları, Peygamberleri de Süleyman Hilmi Tunahan. Bunların yaşadığı ve anlattığı din kesinlikle Allah’ın dini İslam değildir.

Bu kitabın içinde neler var ?

Süleymancıların FETÖ’ye benzerlikleri nelerdir?

‘2006 yılında 1500 civarı FETÖ’cü hangi amaçla Süleymancı yurtlarında barındırıldı?’ sorusunun cevabını kimse bilmiyor.

Süleyman Hilmi Tunahan 33 Halkanın son temsilcisi olarak tanıtılıyor. Masonlardaki 33 ile bir ilişkisi var mı bu rakamın?

Ahmet Arif Denziolgun’un gizli evliliğinden doğan çocuğunun annesi kim?

Gizli eş Türkiye’de miras istemesin diye hangi siyasiler devreye girdi?

Almanya’da kırk milyon Euro vergi kaçıran ağabey kim?

Köln merkezde 16.000 metre içerisinde inşa edilen, 70 milyon Euro değerinde olan bir binayı niçin inşa ediyorlar?

Alihan Kuriş’ten önce yarış atı merakı olan ağabey kim?

Beynini nasıl yıkadılar ki, 40 yıl sonra uyanabildi?

Kuran anlaşılmasın diye hangi uydurma ibadetlerle oyalıyorlar müntesiplerini?

Kuran’ın anlaşılmasından neden korkuyorlar?

Alihan Kuriş için yeryüzü meleği dediklerini biliyor muydunuz?

Cuma namazlarını neden kendi yurtlarında kılıyorlar?

Kilise sisteminde olduğu gibi Afaroz edilme sistemleri mi var?

Namaz vakitleri neden farklı? Yatsı namazını iptal edip, namazı dört vakte düşürünce hangi mantıklı (!) fetvayı verdiler?

Domuz etinden yapılmış sucukları ‘helal’ diye sattılar mı?

Para toplama konusunda hangi taktikleri kullanıyorlar? Nasıl yüzsüzlük yapıyorlar?

Uydurma rüya ve hikayelerle para toplayanları nasıl motive ediyorlar?

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