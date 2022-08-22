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Suadiye Tike'de Eşsiz Bir Atatürk Portresi

Dünya’da eşi benzeri olmayan bir Atatürk tablosu Suadiye Tike’de sergilenmeye başlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:10
Suadiye Tike'de Eşsiz Bir Atatürk Portresi
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Empresyonist akımın bir dalı olan pointilizm sanatını kendi sitili ile birleştiren çağdaş sanatın öncü ressamlarından Çağatay Odabaş’ın, 126x190 cm tuvale resmettiği ve toplam 303.707 fırça darbesi noktalarla oluşturduğu Atatürk portresini Sabri Toros satın aldı ve sahibi olduğu Suadiye Tike restoranda sergilemeye başladı.

Atatürk’ün 1935-37 yılları arası Anadolu’yu ziyaretlerinden birinde hatırat yazarken çekilmiş nadir fotoğraflarından birisi olan tablo “RESPECT IV” adı ile 2018 yılında tamamlanmış.

Misafirlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Toros, tablonun önünde bulunan masaya da “ATA MASASI” adını verdi. Sabri Toros Ata masasının günler öncesinden rezervasyonlara kapandığını söylüyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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