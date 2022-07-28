Silivri Gümüşyaka’nın Hikayesi Belgesel Oldu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ‘Silivri’de Hayat Var’ ve ‘Silivri yalnızca merkezden ibaret değildir’ sloganlarından ilham alan Silivri Kent Konseyi, Silivri Belediyesi ile iş birliği yaparak bu algıyı güçlendirmek ve şehrin her köşesinde yaygınlaştırmak adına bir belgesel dizisi projesi hayata geçirdi. Belgesel dizisi, Gümüşyaka Mahallesi’nde düzenlenen ‘Gümüşyaka’da Hayat Var’ programı ile başladı. Gümüşyaka Belediye Çay Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte; Gümüşyaka Mahallesi için hazırlanan belgesel, mahalle sakinleriyle buluşturuldu. Belgeselde; tek bir çiftlik olduğu dönemden başlayarak Gümüşyaka’nın önce köye, sonra beldeye evrilen serüveni, samimi ve içten insanları, yazlıkçıların yoğun olarak burada yaşadığı dönemler, belde belediyesi olarak yönetildiği yıllar ve mahallenin geçmişten bugüne kadar uzanan hikâyesi anlatıldı. Belgesel serisi önümüzdeki günlerde Silivri’nin farklı mahalleleri için düzenlenmeye devam edecek.

BİLİCİ: “BAŞKAN YILMAZ HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU”

Programın açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı ve belgeselin yönetmeni Kamil Bilici, “Bir yola çıkarken insanlar bunu önce dostlarıyla, kardeşleriyle ve arkadaşlarıyla paylaşıyor. Ben de Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ile en az 25 yıldır tanışıyorum. Onun da dostlarıyla, kardeşleriyle paylaştığı hedeflerini bugün birer birer yerine getirdiğini gururla takip ediyorum. Bu projemizi kendisiyle paylaştığımızda destek vermesinin ötesinde bizleri yönlendirerek, akıl vererek ve cesaretlendirerek yanımızda oldu. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu yapımda emeği geçen herkese de ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

GÜÇLÜ: “ÇEKİMLER SIRASINDA ÇOK KEYİF ALDIK”

Bilici’nin ardından kürsüye gelen Gümüşyaka Mahallesi Muhtarı Mazlum Güçlü, “Öncelikle bu projeye maddi manevi destek veren Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim. Biz çekimler sırasında çok keyif aldık, çok eğlendik. İnşallah sizler de izlerken memnun olursunuz.” ifadelerini kullandı.

KİRAZPINAR: “GÜMÜŞYAKA BİR ZAMANLAR İSTANBUL’UN BODRUM’UYDU”

Programda bir konuşma yapan Gümüşyaka Kurucu Belediye Başkanı İsmet Kirazpınar, “Gümüşyaka’nın belgeselini burada sizlerle birlikte izlemekten büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten bu bizim için büyük gurur. Biz, İncirliçeşme’den ablalarımızın annelerimizin bakraçlarla su taşıdığı dönemleri hatırlıyoruz. Çocukluk dönemlerimizde burada çok güzel günlerimiz oldu. 80’li yıllara geldiğimizde İstanbul’un Bodrum’u olduğumuz dönemi yaşadık. Gümüşyaka gerçekten yaşanacak bir yer. Ben başta Volkan Başkanımız olmak üzere böyle bir belgeselin oluşmasında emeği geçen Kamil Bilici kardeşime, sevgili muhtarımıza ve arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

ÖLÇER: “BAŞKAN YILMAZ HİÇBİR HİZMET TALEBİMİZİ GERİ ÇEVİRMEDİ”

Kirazpınar’ın ardından açıklamalarda bulunan Belediye Meclis Üyesi Sefer Ölçer, “Silivri’mizin en güzel mahallelerinden biri olan Gümüşyaka Mahallemize hizmet etmiş, değer katmış şahsiyetlerin röportajlarının yer aldığı ve mahallemizin tanıtıldığı Gümüşyaka’da Hayat Var Belgeseli’nin yapımında emeği olan herkese teşekkür ederim. Gümüşyaka Mahallesi’ni temsilen üstlendiğim meclis üyeliği görevim boyunca kıymetli Başkanımız Volkan Yılmaz, hiçbir hizmet talebimizi geri çevirmedi. Bu nedenle kendisine Gümüşyakalı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

YILMAZ: “BU TARZ ÇALIŞMALARA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Programın kapanış konuşmasını yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Beldesine, doğduğu yere, şehrine, bu ülkeye, bu millete hizmet eden, taş üstüne taş koyan herkese şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz. Bu proje ile ilgili teşekkürün en büyüğünü Kamil Bilici ve onun şahsında Silivri Kent Konseyi hak ediyor. Biz bu tarz projelere lojistik, teknik, moral ve motivasyon anlamında destekler veriyoruz. Silivri’nin değerlerinin ortaya çıkarılması, onlara sahip çıkılması ve Silivri’ye geniş pencereden bakılması bizleri çok mutlu ediyor. Bu ve benzeri çalışmalara destek olmaya, emeklere katkı sunmaya devam edeceğiz. Silivri nasıl ki İstanbul’un batıya açılan kapısı ise Gümüşyaka da Silivri’nin batıya açılan kapısıdır. İnci gibi sahilleriyle, doğasıyla ve verimli topraklarıyla eşsiz bir mahallemizdir. Silivri özellikle son iki yıldır yükselen bir trendle her geçen gün tercih edilen, gıpta ile izlenen ve herkesin dikkatle takip ettiği bir yerleşim alanı haline geldi. Silivri artık herkesin tercih ettiği, tekrar yaşamayı arzuladığı bir yer olmanın ötesinde hafta sonu için de bir kaçış rotası oldu. Biz ‘Marka Kent Silivri’ derken işte bunu ifade ediyorduk. Gümüşyaka’ya yaptığımız hizmetlerden uzun uzadıya bahsetmeyeceğim. Sağlık ocağımızdan, sokak iyileştirmelerden, parklarımızdan, yapmış olduğumuz bulvarlardan, yollardan, asfaltlardan, kaldırımlardan bahsetmeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim; görev süremizin sonunda altyapısından üstyapısına, eğitimden spora, sağlıktan sanata kadar her şeyden faydalanan bir Gümüşyaka’yı hep beraber el ele, gönül gönüle inşa etmiş olacağız. Birlikte izleyeceğimiz bu belgesel ile Gümüşyaka’nın tarihini göreceğiz. Belki bugün burada olan yaş almış büyüklerimizin 50 yıl öncesine tanıklık edeceğiz. Gümüşyakalıların anılarını dinleyecek ve anıları tazeleyeceğiz. Oradan aldığımız ilhamla ve aldığımız feyz ile de Gümüşyaka’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu yapımda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor ve hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle selamlıyorum.” dedi.

Belgesel gösterimi programına; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Gümüşyaka eski belediye başkanları İsmet Kirazpınar ve Hüseyin Agu, Selimpaşa eski belediye başkanı Ahmet Yağcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.