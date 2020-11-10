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Sezgin Alkan 15 Kasım Pazar Trump Sahne’de

Uzun yıllardır Cem Adrian başta olmak pek çok sanatçı ile aynı sahneyi paylaşan Sezgin Alkan, 15 Kasım Pazar saat 19:00’da Trump Sahne’de sevenleriyle buluşuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Kasım 2020 Salı 10:19
Sezgin Alkan 15 Kasım Pazar Trump Sahne’de
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Piyanoda dünya müziği ve new age üzerine yoğunlaşan Sezgin Alkan; aynı sahneyi paylaşacağı konukları Cem Adrian, Eda Baba, Çağan Şengül ve Yasir Miy ile hayranları için canlı performans sergileyecek.

Trump Sahne, kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında COVİD-19’a karşı tüm önlem ve tedbirlerini almış olarak kapılarını açıyor. Yüzde 100 taze hava ile iklimlendirilen 500 kişilik Trump Sahne’de seyirciler, birer sıra atlayıp üçer koltuk boş bırakarak konseri izleyecekler. Girerken ateşleri ölçülecek olan izleyiciler, sürekli dezenfekte edilen salonda konseri maskeli olarak izleyecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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