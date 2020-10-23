Şevval Sam CRR’de Müzeyyen Senar Şarkılarını Seslendirdi.

Cumhuriyet’in Divası” olarak kabul edilen,birçok şarkıyla gönüllerde taht kuran Müzeyyen Senar’ın şarkılarını sanatçı Şevval Sam, dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda seslendirdi.

Şevval Sam’a konserde Müzeyyen Senar ile birlikte çalışmış usta müzisyenler Baki Kemancı (keman),İsmail Bergamalı (klarnet),Sezgin Sezer (kanun), Serdar Kaşıkçılar (ud), Fahrettin Yarkın (ritim) eşlik etti.

Pandemi önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilen konserde Şevval Sam ve müzisyenler 18.00 ve 20.00 olmak üzere iki farklı saatte müzikseverlerle buluştu.