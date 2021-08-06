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Sesli Kitap Dinleyenlerin Sayısı Yüzde 76 Arttı

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyanın içerisinde bulunduğu pandemi süreci teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemini daha da artırdı. İş yapış şeklimizden sosyalleşmeye kadar her alanda odak noktamız olan teknoloji şimdilerde kitap okuma alışkanlıklarını da değiştirdi. ‘‘Kitap dinleme’’ kavramını ortaya çıkaran sesli kitap platformları sayesinde kitap dinleyenlerin oranı yüzde 76 arttı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ağustos 2021 Cuma 11:55
Sesli Kitap Dinleyenlerin Sayısı Yüzde 76 Arttı
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Teknolojinin hızına yetişmek oldukça zor. Her geçen gün hayatımızdaki yeri daha da artan teknoloji kitapla bir araya gelerek sesli kitap platformlarının ortaya çıkmasını sağladı. Her geçen gün dinleyici kitlesi daha da artan sesli kitap platformları büyüyen bir sektör haline geldi. Zengin arşivi sayesinde Türkiye pazarına girdiği günden bu yana kitap tutkunlarının büyük bir merakla takip ettiği Audioteka’nın artan dinlenme oranlarına katkısı oldukça fazla. Her zevke hitap eden kitaplardan oluşan zengin arşiviyle Türkiye’deki kitap dinleme oranını daha da yukarıya taşımak isteyen Audioteka, iş birliklerine ve kampanyalarına devam ediyor.

Sesli kitap altın yılını yaşıyor

Spor yaparken, yemek yaparken, yürürken ya da herhangi bir işle uğraşırken diğer yandan kitap dinleme ayrıcalığı sunan sesli kitaplara olan talep her geçen gün daha da artıyor. Audioteka Ürün Yöneticisi Hande Saygılı; “Özellikle pandemi sürecinde büyük bir ilgiyle karşılaştık. Dinlenme sürelerimiz yüzde 45 oranında arttı. 2021 yılının ikinci çeyreği henüz bitmemiş olmasına rağmen 2021’in ilk çeyreğine göre kullanıcı sayısında %67 artış mevcut. Tüm bu gelişmeler hem kitaba olan ilginin artması hem de sektörün her yıl gözle görülür oranda büyük bir gelişim göstermesi açısından mutluluk verici.’’

‘‘En Çok Dinlenenler’’ listesi merak uyandırıyor

Türkiye’nin en köklü yayınevleri ve profesyonel seslendirmenler ile çalışan Audioteka, 2021 yılının ikinci çeyreğine kadar geçen süreçte en çok dinlenen sesli kitapları açıkladı. Zengin bir arşive sahip olan Audioteka’da en çok dinlenen kitap Camdaki Kız oldu. Bir televizyon kanalında dizi olarak da yayınlanan hikaye dinleyiciler tarafından çok beğenildi. Listenin ikinci sırasında ‘‘Madalyonun İçi’’, üçüncü sırada ‘‘Günahın Üç Rengi’’, dördüncü sırada ‘‘Küçük Prens’’ ve beşinci sırada ‘‘Nutuk’’ yer alıyor.

Radyonun Modern Hali Podcast de ilgiyle takip ediliyor

Geleneksel radyo anlayışına modern bir yorum getiren podcast her geçen gün daha popüler bir hale geliyor. Audioteka, birbirinden keyifli ve öğretici içeriklerle podcast yayınları gerçekleştiriyor. Sesli kitap kadar merak uyandıran podcast yayınlarının da en çok dinlenenler listesine mutlaka göz atmak gerekiyor. İlk sırada ‘‘Aposto! Altı’’, ikinci sırada ‘‘Bir de Buradan Bak’’, üçüncü sırada ‘‘Çifte Şah’’, dördüncü sırada ‘‘Sailing Kalamarı’’ ve beşinci sırada yer alan ‘‘Engelsiz Satranç’’ mutlaka dinlenmeye değer.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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