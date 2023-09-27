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Satıkadın Mahalle Kültür Evi Coskuyla Açıldı

Mahallelilik kültürünü yaşatmak, vatandaşların düğün, nişan, kına, taziye evi gibi organizasyonlarında kullanıma sunmak amacıyla açılan, eski Ankara mimarisi ile tasarlanan ve ilçede üçüncü olma özelliği taşıyan Satıkadın Mahalle Kültür Evi, vatandaşların yoğun katılımı eşliğinde hizmete açıldı. Mahallelilik kültürünü yaşatmanın yanı sıra ilçede her yaş grubundan çocuğun eğitim öğretim hayatını destekleyen kurslara da ev sahipliği yapan kültür evleri, çocuklarının kişisel gelişimlerini tamamlamalarına aynı zamanda yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2023 Çarşamba 09:33
Satıkadın Mahalle Kültür Evi Coskuyla Açıldı
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Kahramankazan Belediyesi, Satıkadın Mahalle Kültür Evi’ni coşkulu bir açılış töreni ile vatandaşların hizmetine açtı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, mehteran gösterisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan açılış törenine, AK Parti Ankara Milletvekilleri Osman Gökçek ve Orhan Yeğin, AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanı Ahmet Ceylan, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramankazan İlçe Başkanı Ali Gökdere, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

“ADIMIZ FARKLI OLSA DA SOYADIMIZ KAHRAMANKAZAN”

Kahramankazan’da bulunan her mahalleye hizmet ettiklerini, gönül kapılarını sonuna kadar açtıklarını vurgulayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: “Yozgat’tan, Çorum’dan, Sivas'tan, Trabzon’dan Türkiye’nin bütün vilayetlerinden insan yetiştiren bu güzel ilçeyi birlikte paylaşıyoruz. Onun için biz Kahramankazan'ı yönetirken hemşerilerimize burada doğan ya da burada doyan bir şekilde buraya gelen bütün kardeşlerimize “Adımız farklı olsa da soyadımız Kahramankazan” diyoruz. Kahramankazan'ın adını Türkiye’de sürdürmek bizim boynumuzun borcudur dedik. Bu birleştirici hemşeri ruhuyla Kahramankazan’ı devraldığımız yerden daha da ileriye taşıdık” dedi.

Açılan mahalle kültür evlerinin isimlerine dikkat çeken Başkan Oğuz: “İlk açtığımız mahalle kültür evi. Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi. Adı unutulmuş, sayfalarda kalmıştı. Ama önemi var. Nedir önemi? 27 Aralık 1909’da buraya Ankara’mıza Mustafa Kemal Paşa geldiğinde onu Dikmen sırtlarında karşılayan Seymenbaşı, Kahramankazanlı. İkinci mahalle kültür evimiz Alparslan Türkeş Mahalle Kültür Evi. Türk siyasetine mührünü vurmuş rahmetli Alparslan Türkeş'in adını vermiştik. Bunun adı vefadır. Ve bugün Satıkadın Mahalle Kültür Evi’ni açıyoruz. Türkiye’nin ilk köylü kadın milletvekili işte bu topraklardan çıkmış. Hepimizin iftiharıdır, hepimizin gururudur” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

“KAHRAMANKAZAN BURADA DOĞMUŞTUR”

Kahramankazan’ın Satıkadın Mahallesi’nde doğduğunu vurgulayan Başkan Oğuz: “Burası Kahramankazan’ın kalbidir. Kahramankazan burada doğmuştur. Bugün şehrin gelişme aksı Ankara’ya doğru devam ediyor ama Kahramankazan’ımız eski adıyla Köprübaşı’mız, daha eski adıyla Ova’mız işte burada kurulmuştur” dedi. Türkiye’de gelişmişlik sıralamasında 5’inci ilçe konumunda olduklarını ifade eden Başkan Oğuz, hedeflerinin ilk 3’e girmek olduğunu vurguladı.

Kültür evlerinden şu ana kadar 4 bin vatandaşın faydalandığını dile getiren Başkan Oğuz, Kahramankazan’a yeni dönemde de hem ekonomik hem de sosyal projelerle hizmet etmek istediğini vurguladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 27.09.2023 09:39
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