banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.795,06
ALTIN
1.032,11
DOLAR
17,95
STERLİN
21,70
EURO
18,32
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383 Yıldır Yüreklerde
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata...
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni Otogar Yapıldı
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni...
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan Canlar'a İftar (VİDEOLU)
Son Dakika
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan...

Radar İstanbul Kültür Sanat Asistanınız Olacak

İstanbul’da kültür ve sanat adına ne varsa hepsi ‘Radar İstanbul’da olacak. Harita özelliğiyle size yol gösterecek, sunduğu keşif rehberiyle kültür sanat asistanınız olacak. Radar İstanbul uygulaması tüm akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. App Store ve Google Play platformlarında yerini alan ‘Radar İstanbul’ şimdiden indirilmeye başlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:32
Radar İstanbul Kültür Sanat Asistanınız Olacak
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından geliştirilen Radar İstanbul, kullanıcılarına sahne sanatlarından müzelere, müzikten spora farklı ilgi alanlarına yönelik ücretli ve ücretsiz güncel etkinlik programı sunuyor. Bu sayede İstanbullular tek bir uygulama üzerinden vakit kaybetmeden, tek tıkla şehirdeki etkinlik takvimini ulaşabiliyor.

80 BİN KULLANICI UYGULAMAYI İNDİRDİ

Beta sürümü iki ayda 80 bin kişi tarafından indirilen Radar İstanbul büyümeye devam ediyor. Yedi bilet firması ile anlaşıldı. Bu bilet firmalarının tüm etkinleri hakkında Radar İstanbul üzerinden bilgi sahibi olunabilecek. Sonbaharda uygulamaya yabancı dil özelliği de eklenecek. Kullanıcı verilerine göre kullanıcılar Radar İstanbul’da 26 dakika 40 saniye vakit geçiriyor. Radar İstanbul, yakın zamanda İstanbul’un süper uygulaması İstanbul Senin’de de yer alacak.

“İSTANBUL’UN BÖYLE BİR UYGULAMAYA İHTİYACI VARDI”

İstanbul’un böyle bir uygulamaya ihtiyacı olduğunu belirten Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, “İstanbulluların kültürel etkinlik bulmaya çalışırken harcadığı zamanı Radar İstanbul ortadan kaldırdı” dedi. Bilet satın almanın kolaylığına dikkat çeken Abbas, sosyal hayatla ilgili ne etkinlik varsa Radar İstanbul uygulamasından çıkmadan bilet satın alınabileceği bilgisini paylaştı. Murat Abbas, Radar İstanbul’un kültür sanat paydaşları ile rekabet eden bir uygulama olmadığını, tam tersine onları bir araya getiren bir uygulama olduğunu söyledi.

UYGULAMAYA ‘EN YAKIN RESTORAN’ ÖZELLİĞİ DE GELECEK

Radar İstanbul’a çeşitli güncellemelerin geleceğini belirten Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas, etkinliğin olduğu yakın yerlerdeki restoranlarda rezervasyon yapılabilmesi için de çalışmaların başladığı bilgisini paylaştı.

‘KOLTUK SENİN’ DE BU UYGULAMADA

24 yaş ve altı gençlerin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki etkinliklerde satılmayan boş kalan koltuklara rezervasyon yapabildiği “Koltuk Senin” kampanyası da Radar İstanbul uygulamasında bulunuyor. Gençler, uygulamada bulunan QR kodu üzerinden boş koltuk eşleşmesini hızlıca yapabiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Video Link: https://we.tl/t-23Lr24kecL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açık Hava Sinemasında Yeriniz Hazır
Açık Hava Sinemasında Yeriniz Hazır
Mesleki Ödüllerin Hepsini Aldı
Mesleki Ödüllerin Hepsini Aldı
İBB Semt Festivalleri Hayranlarıyla Buluşuyor!
İBB Semt Festivalleri Hayranlarıyla Buluşuyor!
AJÓ Siyah Sarımsak Püresi Sofralarınıza Eşlik Edecek
AJÓ Siyah Sarımsak Püresi Sofralarınıza Eşlik Edecek
Silivri Gümüşyaka’nın Hikayesi Belgesel Oldu
Silivri Gümüşyaka’nın Hikayesi Belgesel Oldu

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169