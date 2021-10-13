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Pınar Dağdelen İle Türkü Tadında ‘’TÜRKÜ GECESİ’’

Türk Halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen'in "Hayat Bir Gün O da Bugün" albüm tanıtımının yapıldığı 'Türkü Gecesinde’’ Sivas cemiyetinin önemli isimleri sanatçıyı yalnız bırakmadı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2021 Çarşamba 14:16
Pınar Dağdelen İle Türkü Tadında ‘’TÜRKÜ GECESİ’’
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TRT ve Türk halk müziğinin duayen sanatçısı Selahattin Alpay’ın katıldığı ve destek verdiği ‘’’Türkü gecesinde’ ’kadife sesli sanatçı Pınar Dağdelen yeni çıkardığı albümden türküler okuyarak davetlilere ve Selahattin Alpay ile keyifli akşam yaşattılar

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Beylikdüzü Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar katıldığı Retaj Royale hotel balo salonunu dolduran davetliler, birbirinden güzel türküler eşliğinde bol eğlenceli anlara tanıklık etti.

Programın sunuculuğunu İlknur Kaplan yaparken, THM sanatçıları Bahar Doğan ile Yağız Aydın türküleri ile geceye destek verdiler

SELAHATTİN ALPAY’DAN ÖVGÜ

TRT sanatçısı Selahattin Alpay, kadife sesli Pınar Dağdelen’e övgüler yağdırarak, türküleri bir başka söylüyor ve yüreğimize dokunuyor, tebrik ediyor sanat hayatında başarılar diliyorum, ’dedi

THM sanatçısı Pınar Dağdelen çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek ‘’Türküler özümüzdür, sevdamızdır’’ hayatlarımıza dokunur, bizleri neşelendirir, bazen de hüzünlendirir. Bu anlamlı gecede yüreklerimize ve ruhumuza dokunan bu türküler sayesinde ‘’türkü gecesinde’’ bir araya geldik, Bu anlamda toplumun kültür ve sanat faaliyetleriyle desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve çalışmalarıma ara vermeden sizlerin desteği devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Duayen sanatçımız Selahattin Alpay beni hem onure etti, hem de mutlu etti, tüm davetlilere beni yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimi sunuyorum’ ’dedi

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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