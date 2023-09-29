banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.334,94
ALTIN
1.636,04
DOLAR
27,42
STERLİN
33,55
EURO
29,08
İBB Şehir Tiyatroları online etkinlik biletleme partneri olarak Biletinial'ı seçti
İBB Şehir Tiyatroları online etkinlik...
Arnavutköy Ve Başakşehir’e 200 Kg’ın Üzerinde Yağış Düştü
Son Dakika
Arnavutköy Ve Başakşehir’e 200 Kg’ın...
Türkiye’de Hangi Şehirden Ne Alınır?
Son Dakika
Türkiye’de Hangi Şehirden Ne Alınır?
Akom'dan Kamoyunu Bilgilendirdi
Akom'dan Kamoyunu Bilgilendirdi

Özel Öğrenciler İletişim Becerilerini Müzikle Geliştiriyor

Esenyurt Belediyesi, engelli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla eğitimler veriyor. Bu eğitimlerle öğrenciler hem yeteneklerini hem de iletişim becerilerini geliştiriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Eylül 2023 Cuma 09:49
Özel Öğrenciler İletişim Becerilerini Müzikle Geliştiriyor
banner171

Engelli bireylerin özel ve iletişimsel becerilerinin gelişmesi için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, müzikle eğitim ve terapi dersleri ile özel öğrencilere önemli gereksinimler kazandırıyor. Engelli Koordinasyon Merkezi’nde yer alan engelsiz sanat atölyesinde verilen müzikal çalışmalar bireylerin özel ve iletişimsel becerilerinin gelişmesine önemli derecede etki ediyor. Atölye ile özel gereksinimli bireyler, tıpkı diğer akranları gibi farklı seviyelerde müzikal yeteneklerini keşfediyor. Haftanın beş günü devam eden kurslarda kursiyerler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde, çeşitli enstrümanlar çalabilme fırsatı da yakalıyor.

“Çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlıyoruz”

Kurslarda verilen eğitimlerle ailelerden olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Müzik ve Ritmoterapi Eğitmeni Arif Birdal Erendemir; “Burada çocuklarımızın ritim ve terapi eğitimlerine katkı sunuyoruz. Birtakım sosyal eşitsizliğe sahip çocuklarımıza ritim ve terapi dersleri veriyoruz. Günün sonunda çocuklarımız ve aileleri kendilerini daha güçlü, daha mutlu hissediyorlar” dedi.

 Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Şehir Tiyatroları online etkinlik biletleme partneri olarak Biletinial'ı seçti
İBB Şehir Tiyatroları online etkinlik biletleme partneri olarak Biletinial'ı seçti
Üsküdar Belediyesi Sanata Ve Sanatçıya Destek Vermeye Devam Ediyor !
Üsküdar Belediyesi Sanata Ve Sanatçıya Destek Vermeye Devam Ediyor !
Çevirmenler, kültür uzmanı olarak aktif rol oynuyor
Çevirmenler, kültür uzmanı olarak aktif rol oynuyor
Satıkadın Mahalle Kültür Evi Coskuyla Açıldı
Satıkadın Mahalle Kültür Evi Coskuyla Açıldı
Bilgi Evleri’nde Atölye ve Kulüp Zamanı Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nde
Bilgi Evleri’nde Atölye ve Kulüp Zamanı Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nde

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169