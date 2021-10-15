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‘ÖTEKİLER TAKIMI İSTANBUL’DA’

Şehrin yeni sanat ve yaşam alanı Müze Gazhane, İstanbulluları hafızalarda yer edinecek bir deneyime daha çıkarıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ekim 2021 Cuma 10:17
‘ÖTEKİLER TAKIMI İSTANBUL’DA’
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 Mutantlar, canavarlar, robotlar ve sıra dışı görülen tüm karakterler,  ‘Ötekiler’ temasıyla Müze Gazhane: İstanbul Comics and Art Festival’inde yerini alıyor. Çizgi romandan karikatüre, illustrasyondan animasyona ve çok daha fazlasına ev sahipliği yapacak festival, herkese açık ve ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) çok yönlü bir restorasyon projesiyle kente kazandırdığı Müze Gazhane, meraklılarının ilgiyle beklediği bir etkinliğe hazırlanıyor. Uzun yıllar sonra Müze Gazhane’de yeniden kent hayatına giren Karikatür ve Mizah Müzesi, dönüşünü İstanbul Comics and Art Festival ile kutluyor. “Ötekiler” teması ile düzenlenecek festival; çizgi roman, karikatür, illustrasyon, animasyon, fanzin ve sokak sanatı atölye, sergi, söyleşi programlarıyla 16-17 Ekim’de Müze Gazhane’de ve şehrin duvarlarında ziyaretçileri ile buluşacak.

TEMA: “ÖTEKİLER”

Bu yıl “Ötekiler” temasıyla gerçekleşecek festival, çizgi romanda, animasyonda, karikatür ve illüstrasyonda mutant, canavar, robot, cyborg gibi insan dışı/üstü karakterleri işleyecek. Onların farklılıklarını merkeze alacak. Birer ‘öteki’  olarak hikayelerine odaklanacak.

MUTANTLAR, CANAVARLAR, ROBOTLAR …

İki gün boyunca atölyeler, söyleşiler, sergiler ve çeşitli performanslarla sanatın ruhunu kamusal alanın dinamizmiyle buluşturacak festivalin finali ‘In Hoodies’ konseriyle yapılacak. Etkinlik, sanatın diliyle mutantlar, canavarlar, robotlar ve norm dışı görülen tüm ötekilerle buluşmak isteyen herkese açık ve ücretsiz olacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 15.10.2021 12:24
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