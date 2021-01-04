Neden Okumuyorsun Ey Halkım…

Bakıyorum da herkes Face Book, Twitter, Instagram, TikTok ve benzeri sosyal medya platformlarında öğrendiği sözlerle ahkam kesmenin peşinde.

Eskiden insanların parası da çok yoktu ama ben kitapçı iken her gün kitap kırtasiye mağazamıza gelip kitap bakıyormuş gibi yapıp kitap okuyan çok sayıda müdavimimiz vardı.

Bizde bunları tanırdık al oku getir desek mahçup olacak diye sanki rafları düzeltiyormuş gibi yapar ve diğer müşteriler ile alakadar olurduk.

Yaklaşık yarım saat rafın önünde kitabı açıp okuyan insanların var olduğu günlerden bugün başımıza internet uzmanı kesilen tipler türedi sorsanız ben artık kitap satın almıyorum internetten okuyorum derler.

Ama cahilliğe bakınca hiç de kitap okuyan bir toplum ile karşı karşıya olduğumuzu görmüyorum.

OKUYORUM YAYINLARINDAN SAİT ÇAMLICA VE YAZARLARIMIZDAN ZİYA GÜNDÜZ’E TEŞEKKÜR EDERİM…

İşlerimin yoğunluğu aslında tembeliğimden dolayı uzun süredir kitap okuyamıyordum. Yazarımız Ziya Gündüz kardeşim okuyorum yayınlarından çıkan “SÜLEYMANCILIK,CEMAATE ADANMIŞ 40 YILLIK HÜSRAN KİTABINI Yazan Zekayi Işın’ın haberini gönderdi. İsim ve 40 yıl cemaat içinde hizmet ettiği halde anlamadığını söyleyen yazarın neden bu kadar geç kaldığını Ziya kardeşime söylerken o da ağabey size yayınevinden kitabı gönderteyim okuyun dedi. Bende tamam dedim. Bir değil tam 5 kitap birden geldi.

Bir süre sonra PTT Kargo ile bana 5 tane kitap geldi.

1-Süleymancılık Cemaate Adanmış 40 Yıllık Hüsran Yazarı Zekayi Işın

2-Suya Sabuna Dokunanlar Yazarı Ziya Gündüz

3-Paralel Meridyen Gelir Gider yazarı Sait Çamlıca

4-Teknoloji Çağında Cemaatlerin Bağlanma Problemleri Yazarı Sait Çamlıca

5-Kur’an Alfabesi mi Ahlkaımı ? Yazarı Sait Çamlıca

İlk sıradaki 2 kitabı okudum.

Süleymancılık,Cemaate Adanmış 40 Yıllık Hüsran kitabında yazarın yazdığı bir çok konu hakkında önceden bilgim vardı.

Kitap’ta Süleymancıların hazreti peygamberden daha çok liderleri Süleyman Hilmi Tunahan’ın ismini andıkları, Kur’an-ı kerimden çok İmam-ı Rabbani’nin mektubatlarını okuduklarını ve cemaatlerin dış bağlantılı olabileceklerin iddia ederek hiçbir cemaat ümmet bilincini teşvik etmiyor her cemaat kendi cemaatine taraftar toplamak için çalışıyor. Bu tespit manidar

Kitabın 146.sayfasında şu tespit daha da manidar ve üstünde sosyologlar ve din alimlerinin çalışması gerekir. ”…Müslüman Çocukları alıp akılsızlaştırıyor ve böylece ülkeye ihanet ediyorlar.Fethulla Gülen’in yaptığı gibi bu tarikatların tamamı ve Süleymancılar Milletin zeki çocuklarını hem kendi paraları ile sözde okutma adı altında mankurtlaştırıyorlar” tespitini yapıyor.

Tabi bu ve diğer tespitleri ne derece doğru ve haklı ben karar veremem. İşin uzmanları bu konuda her türlü bilgi ve belgeyi incelemelidir.

SUYA SABUNA DOKUNANLAR - ZİYA ĞÜNDÜZ -…

Aynı zamanda gazetemizin yazarı da olan Ziya Gündüz’ün bir çok önemli şahsiyet ile yaptığı röportajların yer aldığı Suya Sabuna Dokunanlar kitabını da 127.sayfa kadar okudum.

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak ile yapılan röportajdan can alıcı tespitler var: ”Kendini cemaat olarak tanımlayan guruplar başkalarını ALLAH’a resulüne ve Kitaba çağırmıyorlar. Kendi örgütlerine, kendi fikirlerine çağırıyorlar,kendileri; gibi düşünmeyenleri ise rakip görüyor,dışlıyorlar.Bu da vahdeti,istişare ve şura zeminini yok ediyor.

İNSANLARI KENDİMİZE DEĞİL,ALLAH’A KİTABA VE RESULÜNE ÇAĞIRMALIYIZ…

VAHDET AMA NASIL ? Dilipak bu eseri 30 sene önce yazdığını ama insanların bugünde vahdet konusunda 30 yıl önceden daha geriye gittiklerini ifade ediyor. Dilipak bahse konu röportajda Erbakan Hoca İslam ümmetini birleştirmek istiyordu ama vefatının yıl dönümünde oğlu,kızı gelini,damadı kardeşi partideki dava arkadaşları bile bir araya gelemedi.

Laf ile aleme nizam vermek kolay ama gerçek ortada.Şeytan boş durmuyor. Fazla Mesai yapıyor.

İman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden gerçekten iman etmiş sayılmazsınız.

Bu gün Müslümanlar birbirlerini ne kadar seviyor. Nerede ise bir birlerine selam bile vermeyen 50’ye yakın adına cemaat denilen topluluk var.

YİNE AYNI KİTAP’TA ABDULLAH YILDIZ’IN SELAHADDİN EYYUBİ İLE ALAKALI YAZDIĞI MİNBERİN SIRRI İSİMLİ ESERDE SÖYLEDİKLERİ DE MANİDAR …

Dostlarıyla uğraşanlar,düşmanlarıyla savaşamazlar”…

Yazar Yıldız röportajında Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü kurtarmak için ilk olarak dağınık halde olan Müslümanları bir araya getirmek adına yoğun çaba sarf etti.

Selahaddin Eyyubi o zaman Bağdat Halifesi başta olmak üzere bütün alimleri ve devlet adamlarını Şam’da toplayıp ”kendi aralarında savaşa son verme ve Haçlılar’a karşı birlikte hareket etme” kararı alınması sağlanmış bugünde Müslümanlar böylesi bir karar birliğine varamazlarsa hepsinde kan ve gözyaşı eksik olmayacaktır.

AHMET KALKAN İLE YAPILAN RÖPORTAJDA DA İLGİNÇ SATIR BAŞLARI VAR…

Suya sabuna Dokunanlar Kitabının77.Sayfasında Ahmet Kalkan ile yapılan röportajda ilginç satırlar var.”Tevhidi mesajları terk edip demokrasi türküsü çağıranlar revaçta. Dün “tevhid” diyenler bugün “tehdit”diyor. Dün “tekbir” diyenler,bugün ”tedbir!” diyor. Âyet ve hadisten delile aramak yerine,akıl ve mantık oyunlarına yönelen bir tavır var. İnsanlarımızın ciddi bedeller ödeyerek kazandıklarını çok çabuk harcayabiliyorlar.”La İlahe” diye başlayan İslam,her şeyle uzlaşan,”la”sı olmayan bir din haline dönüştürüldü.

YİNE DR.MEHMET AKAR ‘DA ŞUNLARI SÖYLÜYOR RÖPORTAJDA…

Kefenin cebi var.Fakat mallarımız dünyalıklarmızı koyamıyoruz. Kefenin cebine dünyadaki bütün amellerimizi dolduruyoruz. İnsanlar arasında olana değil Allah katında değerli olana rağbet etmeliyiz. Ahirette imanın dünyamıza etkilerini unutmamalıyız.

Unutmayın Yüce kitabımızın ilk emri neydi “İKRA” Yani “OKU” dur.

O halde Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyerek okuyalım…

İstanbul Times / Hüseyin ÇETİNER