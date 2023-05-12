Muhteşem Bir Farkındalık Prpojesinin 2.Yapıldı (VİDEOLU)

MARMARAY İLE SİRKECİ,ORADAN BEYOĞLU VE MUHTEŞEM BİR İSTANBUL TURU YAPTILAR

Öğrendiler ellerinde okudukları kitap ve canlandırdıkları roman kahramanının kostümleri ile halkın arasında dolaşarak okudukları kitap,yazar ve canlandırdıkları roman kahramanının kıyafeti hakkında bilgi verdiler.

OKUL MÜDÜRÜ ERDAL BAKIRTAŞ GAZETEMİZİN VE TELEVİZYONUNUZUN GENEL YAYIN YÖNETMENİ GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER’E ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Öncelikle okul olarak yapmış olduğumuz bu kültür odaklı farkındalık çalışmamızı okurlarınıza ve izleyicilerinize duyurduğunuz için size ve ekibinize kendim ve okulum adına teşekkür ederim.

Eğitimci arkadaşlarımız ile beraber Türk ve dünya edebiyatının önemli romanlarından seçilmiş kırk sekiz roman karakterini öğrenciler kostüm ve aksesuarları ile canlandırarak İstanbul’un kalabalık yerlerini adım adım gezdiler. Sultanahmet, Sirkeci, Gühane Parkı, Karaköy, İstiklal Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Kabataş, Üsküdar hattında yaklaşık on beş kilometrelik yol yürüyüş şeklinde çalıma yapıldı.

Bu projede başta emeği geçen okulumuzun edebiyat öğretmeni Yunus Demirbağ ve diğer öğretmen arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim.

Okulun Edebiyat Öğretmeni Yunus Demirbağ ise şunları söyledi “Etkinliği başta okulumuzun öğrencilerini kitap okumaya teşvik etmek için yaptık.

Akabinde bu çalışmamızı cadde ve sokaklara taşımayı öneren okul müdürümüz sayın Erdal Bakırtaş’ın teşvikleri ile halkımızı da bu projeye dahil etek istedik ve başarılıda olduk.

Bu çalışmayla öğrencilerimizde kitap okumayı cazip hale getirmek, karakter analizi yapmalarını sağlayabilmek, empati duygularını geliştirmek, kişiye bir başkası olabilme becerisi kazandırabilmek gibi amaçlarla bu etkinliği yaptıklarını vurgulayan Demirbağ bu çalışma hepimiz için güzel bir deneyim oldu dedi.

ETEKİNLİĞE KATILAN OKULUN ÖĞRENCİLERİ DE ŞUNLARI SÖYLEDİLER:

Etkinlik boyunca insanların, turistlerin yoğun bir ilgisi ile karşılaştık. Roman karakterlerini tanıyan, onlarla ilgili konuşan, fotoğraf çektiren, alkışlayan, tebessüm eden insanların olması ve bu insanların yoğun ilgisi hepimize keyifli anlar yaşattı.

İlk defa geçen sene yaptığımız bu etkinlikle ilgili bu şekilde olumlu tepkiler almak, bizde bu etkinliği her sene mi yapsak, geleneksel bir okul çalışması mı yapsak düşüncesi oluşturdu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)