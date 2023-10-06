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Mobilet’le Kadıköy’deki Kültür Sanat Etkinliklerine Yerin Hazır

Hem tarihi, hem de sosyal yaşamıyla İstanbul’un en dinamik semtlerinden olan Kadıköy’de etkinlik takviminin nabzını Mobilet tutuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 12:57
Mobilet’le Kadıköy’deki Kültür Sanat Etkinliklerine Yerin Hazır
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 Sosyal keşif ve planlama platformu Mobilet’in ekim ayında Kadıköy’de deneyimlenebilecek etkinlik önerilerinden bazıları şöyle;

Bu yıl Süreyya Operası Kahve Konserleri'nin başlangıcı, 8 Ekim'de büyük bir müzik ziyafetiyle geliyor. İtalyan bestecilerin büyülü dünyasını yansıtan "Dolce Armonia" ile müzikseverleri ağırlayacak bu özel konserde, genç neslin en parlak keman sanatçılarından Can Özhan sahne alacak. Can Özhan'a, genç yeteneklerden oluşan Aşkın Ensemble eşlik edecek.

Doğumunun 150. yılında S. Rahmoninova ayrılan Rahmaninov Anısına etkinliği, Sevil Ulucan (keman)

Rahşan Apay (çello) ve Ece Demirci (piyano) ile 9 Ekim’de Süreyya Operası’nda Kadıköylü müzikseverleri ağırlayacak. Rahmaninov’un farklı dönemde yazdığı eserleri kapsayan bu program, 1988de henüz 15 yaşında yazdığı ilk eserlerinden keman ve piyano için Romans’ı ile başlayacak ve 1901de viyolonsel için yazdığı tek sonatı Op.19 ile devam edecek. Politik baskılar altında ülkesinde uzak geçirdiği buhranlı döneme ait 1931 tarihli piyano için yazdığı yirmi varyasyondan oluşan Op. 42 Corelli Varyasyonları’nın ardından hüzünlü bir ağıt niteliğindeki 1892 tarihli (Moskova Konservatuvarı’ndan mezun olduğu) Elegic Triosu ile sona erecek.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

2019da Sicilya Uluslararası Piyano Yarışması’nda kazandığı Kayıt Ödülü’nün sonucu olarak kaydettiği ve Alexander Scriabinin solo piyano eserlerinden oluşan CDsi İtalyan Vermeer etiketi ile 2022de yayınlanan Jerfi Aji (piyano), 16 Ekim’de Süreyya Operası’na konuk olacak. Bu resital programının temasını Romantik dönemde piyano için yazılmış en ünlü Fantezilerden yola çıkarak oluşturan Aji, Schubert ve Chopinin Fantezileri ile başlayacak konserin ikinci yarısını, 2022 yılında 150. doğum yılı kutlanan Scriabinin eserlerine ayırdı. Bestecinin önce Chopin etkileri, daha sonra da mistisizm ile yoğrulan müziğindeki duygusal yoğunluk, dinleyicileri renkli ve düşsel bir yolculuğa çıkaracak.

Aromsa Genç Oda Orkestrası ile Cumhuriyetin 100. Yıl Konseri” 27 Ekim’de Süreyya Operası’nda gerçekleşecek. 2021 yılında Cihat Aşkın tarafından kurulan ve kısa sürede adını duyurmayı başaran Aromsa Genç Oda Orkestrası, ilk sezon konserinde Türk müziğinin zengin mirasından örnekler sunacak. Gecede, ünlü sanatçı Cihat Aşkın'ın "Kocatepe Türküsü" adlı süiti İstanbul'da ilk defa seslendirilirken, Betin Güneş'in Viyola Konçertosu ise Türkiye prömiyerini yaşayacak.

Bu özel gecenin şefliğini üstlenecek olan Cihat Aşkın’ın (keman) yanı sıra, orkestranın solist viyola sanatçısı olarak Beste Tıknaz Modiri (viyola) sahnede olacak. Genç yeteneklerin sahne aldığı bu muhteşem konser, Türk müziğinin zengin ve renkli dünyasına unutulmaz bir yolculuk vaat ediyor.

Piyanist ve besteci Emir Gamsız’ın New Yorkta geliştirdiği ve dünyanın en büyük sanat komplekslerinden Lincoln Centerda konser serisine dönüşen Geveze Piyanist: Bach'ın Bilmecesi” 28 Ekim saat 14.00’te Süreyya Operası’nda. Gamsız ile Oscarlı yönetmen Mike Nichols'la uzun yıllar çalışan tiyatro sanatçısı ve yazar Ege Maltepe'nin hazırladıkları bu eserde, iki müziksever Geveze Piyanistin farklı ülkelere serpiştirdiği bilmecelerin peşinde bir maceraya çıkıyor. Bach’ın Bilmecesi, J. S. Bach, Schumann ve Mendelssohnun müziği ile örülü, Mimar Sinandan, Harizmiye, Fibonacciden, İbn Halduna matematik, müzik, sanat ve felsefenin en ilginç ve eğlenceli sırlarıyla bezenen felsefik bir hikâye.

Kronolojik veya stil ekolleri üzerinden değil, bestecilerin birey oluşlarını ve her bir eserin otonomluğunu öne çıkaran ve hikaye anlatımı ile bütünsel bir konser deneyimi yaratan yenilikçi program oluşturma anlayışıyla Kissinger KlavierOlympi kazanıp adından söz ettiren Emre Yavuz (piyano), 30 Ekim’de “Şeffaf Rüyalar” ile yepyeni ve yine alışılagelmişin dışında bir programla Süreyya Operası’nda.

Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu rock türünün kurucuları arasında sayılan ve Türkçe psikedelik müziğin önemli temsilcilerinden Barış Manço’nun adı, Barış Manço Evi ile nesilden nesile aktarılıyor. Kadıköy Belediyesi Bir insan en son ne zaman bahsedilmekten vazgeçilirse, o zaman ölmüş sayılır.” diyen Barış Mançonun yaşadığı, eserlerini ürettiği evi yenileyerek bir müze-ev haline dönüştürdü. Pazartesi ve resmi tatil günleri dışında her gün 09:00-16:00 saatleri arası ziyaret edilebilen Barış Manço Evi için Mobilet’te yeriniz hazır.

İlk kez 2022de İstanbulda yeni bir çağdaş ve klasik müzik festivali olarak sanatseverlerle buluşan ve daha sonra Almanyada Philharmonie Essen ve Prinzregenten theater gibi dünyaca ünlü konser salonlarında gerçekleşen TONEDMELISMA Müzik Festivali, 2023te İstanbulda Süreyya Operası ve Yeldeğirmeni Sanat”ta devam ediyor. Festival kapsamında 20 Ekim’de Yeldeğirmeni Sanat’ta dünyaca ünlü soprano Marisol Montalvo ve pek çok ödülün sahibi Finlandiyalı piyano virtüözü Henri Sigfridsson Yadigar - Souvenir konseriyle sahne alacak.

22 Ekim’de 2000 yılında Basel Konservatuvarı'nda kurulan, aldıkları ödüllerle müzik dünyasında uluslararası tanınırlık kazanan Asasello Quartet ile; oda müziği alanında Gidon Kremer, Ivry Gitlis, Mischa Maisky, Leonidas Kavakos, Patricia Kopatchinskaja, Sol Gabetta ve Johannes Moser ile birlikte önemli çalışmalar yapmış olan piyanist Henri Sigfridsson'ı, Süreyya Operası’nın ev sahipliğinde buluşturuyor.

Yeldeğirmeni Sanat, Cumhuriyet’in 100. Yılını üç özel konserle kutluyor. Bu konserlerin ilkinde Shakespeare İngilteresinin müzikleri, dönemin arpı ile hayat buluyor. Barok müzik sanatçısı Zeynep Öykünün dünyada çok az icracısı olan İtalyan Rönesansının arpı Arpa Doppia ile 25 Ekim’de sahne alacağı konserde, 1563-1626 yılları arasında yaşamış olan Rönesans’ın en önemli lavta ustası ve lavta eşliğindeki melankolik şarkıları ile tanınan besteci John Dowland’ın eserlerini seslendirecek.

27 Ekim’de gerçekleşecek Çağla Karaali Feat. İmer Demirer caz konserinde ise Türkiyede trompetin ustası İmer Demirer’e vokalde genç şarkıcı Çağla Karaali piyanoda ise dönemimizin yıldız caz piyanisti Can Çankaya eşlik ediyor. Serinin son konserinde ise 28 Ekim’de devlet sanatçısı, akademisyen, bol ödüllü piyanist Mehveş Emeç sahne alıyor. Sanatçı, klasik müzik bestecilerinden F. Schubert, V. Monti, R. Schumann, F. Chopin ve P. I. Tchaikovsky'nin eserlerinden oluşturduğu Cumhuriyet Bayramı’na özel bir repertuvarla sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kadıköy’e kazandırdığı en önemli kültür sanat lokasyonlarından Festival Park, 21 Ekim’de son dönemlerin en çok sevilen isimlerinden Kurtuluş Kuş - Burak Bulut’u ağırlıyor. Bu keyifli deneyim için Mobilet’te tüm müzikseverlerin yeri hazır!

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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