Mevlana Şeb-i Arus Töreniyle Anıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Ne Olursan Ol Yine Gel” çağrısıyla yüz yıllardır sevgi ve hoşgörünün sembolü olmuş Mevlana’nın vefat yıl dönümünde, Şeb-i Arus töreni düzenledi. Öldüğü güne 'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' diyen Mevlana’nın Hakk’a yürüyüş gecesi için düzenlenen etkinlik, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İBB’nin Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı (EMAV) ile birlikte düzenlediği törende sema ayini kadın semazenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından ve İBB Tv’den canlı olarak yayınlan törende Mevleviliğin detayları anlatıldı. Görselliği ve estetiğiyle izleyenlerde büyük bir etki uyandıran etkinlikte ayrıca EMAV sanatçılarının bestelediği ilahiler, her biri konservatuar mezunu olan müzisyenlerce seslendirildi.

EVRENSEL MEVLANA ÂŞIKLARI VAKFI (EMAV) KİMDİR?

Çağdaş Mevlana Aşıkları Topluluğu, Hz. Mevlana’nın evrensel insan sevgisine dayanan düşünce ve inanç temelindeki çalışmalarına 1998 yılında kurulan Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı (EMAV) çatısı altında devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda etkinlikte yer alan grup, düzenlemiş olduğu konferans, seminer, konser ve sema törenleri ile Hz. Mevlana’nın aydın felsefesini ve sevgi mesajını paylaşıyor.

EMAV, 1993 yılından bu yana her 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen yazılıp bestelenmiş olan “Atatürk İlahileri”ni ve “Atatürk Sema Ayini”ni icra ediyor. Mevlevi Müziği alanında yeni eserler vermekte ve çağdaş yorumlarla din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeden toplumun her kesiminden oluşan mensupları ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)