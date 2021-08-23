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Merkezefendi’nin ‘Kitap Kurdu’ Furkan Erpolat…
Merkezefendi’nin ‘Kitap Kurdu’ Furkan Erpolat…

Merkezefendi’nin ‘Kitap Kurdu’ Furkan Erpolat…

Zeytinburnu’nda yaşayan 8 yaşındaki Furkan Erpolat, her gün düzenli olarak Merkezefendi Bilgi Evi’nin kütüphanesini ziyaret ediyor ve 6 saat boyunca kitap okuyor…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:22
Merkezefendi’nin ‘Kitap Kurdu’ Furkan Erpolat…
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Henüz 8 yaşında olan Furkan Erpolat tam bir kitap kurdu. İlkokul 3’üncü sınıf öğrencisi olan Erpolat, her gün düzenli olarak Merkezefendi Bilgi Evi’nin kütüphanesini ziyaret ederek 6 saat kitap okuyor. Zeytinburnu’nda yaşayan Furkan Erpolat’a saat 11.00 ile 17.00 arasında Merkezefendi Bilgi Evi’nde kitap okurken rastlamanız mümkün…

5 DAKİKALIK MOLALARI SATRANÇ VE BİLGİSAYAR İLE DEĞERLENDİRİYOR

Davranışlarıyla da herkese örnek olan Furkan Erpolat, yaşıtlarından farklı bir şekilde zamanı iyi kullanmayı ve daha olgun davranmayı seviyor. Bilgi Evi’nde geçirdiği süre zarfında okuyacağı kitapları tek tek seçiyor, arada 5 dakikalık kısa molalar vererek arkadaşlarıyla satranç oynuyor, bilgisayarda zaman geçiriyor.

“ASTRONOMİYE İLGİ DUYUYORUM”

Günde 6 saatini kitap okuyarak geçirmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Erpolat, “Her gün saat 11’de kütüphaneye geliyorum, okuyacağım kitapları seçiyor, akşam 5’e kadar okumaya devam ediyorum. Arada 5 dakikalık molalar vererek, bilgisayar ve satrançla ilgileniyorum. İleride astronomi dalında çalışıp, yeni bir şeyler üretmek istiyorum.” diyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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