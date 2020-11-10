Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pandemiyle Mücadele Eden Sağlık Çalışanları Ata’sını Unutmadı
Pandemiyle Mücadele Eden Sağlık Çalışanları...
Bağcılarlı Öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk’ü Şiir ve Mektupla Andı
Bağcılarlı Öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk’ü...
“Atatürk’ün Fotoğraflarının Hikayesi” Sergisi Açıldı
“Atatürk’ün Fotoğraflarının Hikayesi” Sergisi Açıldı
Kadıköy’de 9’u 5 Geçe Ata’ya Saygı Zinciri
Kadıköy’de 9’u 5 Geçe Ata’ya...

Masal Terapisi İle Çocukların İç Dünyasına Ulaşılıyor

Esenyurt Belediyesi’nin, ilçede yaşayan çocuklar için başlattığı ‘Masal Terapisi’ ile masallar aracılığıyla çocukların iç dünyalarına ulaşılarak, sağlıklı bir gelişim süreci yaşamalarına katkı sağlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Kasım 2020 Salı 10:32
Masal Terapisi İle Çocukların İç Dünyasına Ulaşılıyor
banner171

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan 5-10 yaş aralığındaki çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Masal Terapileri düzenliyor. Her hafta farklı bir konu ile uzman psikologlar eşliğinde yapılan terapilerde, masallar aracılığıyla çocukların dünyalarına girerek sorunları, duygusal sıkıntıları tespit edilip bu olumsuzluklar giderilmeye çalışılıyor. Çocuklardaki özgüven ve sosyal beceri, korku ve kaygı, kardeş kıskançlığı, yemek yeme bozukluğu, öfke kontrolü, yaratıcılık, stresle başa çıkabilme, sorumluluk, iletişim becerileri, uyumlu hareket edebilme gibi sorunlar bireysel ve grup çalışmalarıyla çözüme kavuşturularak onların sağlıklı bir gelişim süreci yaşaması sağlanıyor.

“ÇOCUKLARIN İÇ DÜNYALARINA ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ”

Masal ve hikayelerden yararlanarak çocukların iç dünyalarına ulaşmayı amaçladıklarını söyleyen Uzman Klinik Psikolog Elif Uçar, “Bireysel veya grup olarak uygulanabilen Masal Terapisi’nde biz psikologların amacı çocuklarımızın masallar aracılığıyla kendilerini ifade etmelerini sağlamak. Terapide genel olarak masal okuma var gibi gözükse de asıl amaç masallar aracılığıyla çocuğun içinde yaşadığı sıkıntılı durumları dışa aktarmasına yardımcı olmaktır. 5 ila 10 yaş arasındaki çocuklarımızı her hafta uyguladığımız Masal Terapimize bekliyoruz. Esenyurt belediyesi olarak çocuklarımızın daha mutlu ve daha güçlü bireyler olabilmeleri için yeni projelerimizi tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı Benim Ailem 1 Danışmanlık Merkezi, Benim Ailem 2 Danışmanlık Merkezi ve Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde Cuma günleri 10.00-14.30 saatleri arasında gerçekleşen oturumlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılıyor.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılarlı Öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk’ü Şiir ve Mektupla Andı
Bağcılarlı Öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk’ü Şiir ve Mektupla Andı
Sezgin Alkan 15 Kasım Pazar Trump Sahne’de
Sezgin Alkan 15 Kasım Pazar Trump Sahne’de
Mahşer-i Cümbüş 13 Kasım Cuma Trump Sahne’de
Mahşer-i Cümbüş 13 Kasım Cuma Trump Sahne’de
CRR’de Atatürk’ü Anma Konseri
CRR’de Atatürk’ü Anma Konseri
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü Yetenek Sınavı Sıkı Önlemlerle Yapıldı
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü Yetenek Sınavı Sıkı Önlemlerle Yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169