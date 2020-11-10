Masal Terapisi İle Çocukların İç Dünyasına Ulaşılıyor

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan 5-10 yaş aralığındaki çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Masal Terapileri düzenliyor. Her hafta farklı bir konu ile uzman psikologlar eşliğinde yapılan terapilerde, masallar aracılığıyla çocukların dünyalarına girerek sorunları, duygusal sıkıntıları tespit edilip bu olumsuzluklar giderilmeye çalışılıyor. Çocuklardaki özgüven ve sosyal beceri, korku ve kaygı, kardeş kıskançlığı, yemek yeme bozukluğu, öfke kontrolü, yaratıcılık, stresle başa çıkabilme, sorumluluk, iletişim becerileri, uyumlu hareket edebilme gibi sorunlar bireysel ve grup çalışmalarıyla çözüme kavuşturularak onların sağlıklı bir gelişim süreci yaşaması sağlanıyor.

“ÇOCUKLARIN İÇ DÜNYALARINA ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ”

Masal ve hikayelerden yararlanarak çocukların iç dünyalarına ulaşmayı amaçladıklarını söyleyen Uzman Klinik Psikolog Elif Uçar, “Bireysel veya grup olarak uygulanabilen Masal Terapisi’nde biz psikologların amacı çocuklarımızın masallar aracılığıyla kendilerini ifade etmelerini sağlamak. Terapide genel olarak masal okuma var gibi gözükse de asıl amaç masallar aracılığıyla çocuğun içinde yaşadığı sıkıntılı durumları dışa aktarmasına yardımcı olmaktır. 5 ila 10 yaş arasındaki çocuklarımızı her hafta uyguladığımız Masal Terapimize bekliyoruz. Esenyurt belediyesi olarak çocuklarımızın daha mutlu ve daha güçlü bireyler olabilmeleri için yeni projelerimizi tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı Benim Ailem 1 Danışmanlık Merkezi, Benim Ailem 2 Danışmanlık Merkezi ve Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde Cuma günleri 10.00-14.30 saatleri arasında gerçekleşen oturumlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılıyor.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)