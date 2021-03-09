Lüleburgaz’da “Kadınlar” için iş birliği protokolü

Protokolü imzalayan Belediye Başkanı Murat Gerenli, “Kadının toplumsal hayattaki hak ettiği yere gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Lüleburgaz’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde anlamlı bir iş birliği protokolüne imza atıldı. Protokol töreninde Başkan Gerenli, S.S. Kadın Akademisi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Deniz Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Samet Servet hazır bulundu. Başkan Gerenli, 8 Mart gibi böylesine anlamlı bir günde kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer alması için Lüleburgaz Belediyesi adına iş birliği protokolü imzalamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Amaç kadının her alanda güçlenmesi!

İmzalanan işbirliği protokolü kadını toplumsal hayatın her alanında güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda muasır medeniyetler vizyonunu ilke edinen, yeni bir yönetişim modelini deneyimleme fırsatı sunan, kadınların ekonomik, sosyal, kültürel becerileri ve üretim yetkinlerinin geliştirmesi sağlanacak. İlçede kadınlara yönelik sorunların çözümünde aktif rol alan STK ve kamu kurumları ile ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Kültürel ve sosyal hayata etkin katılım

İmzalanan protokolün konusunda ise detaylı bilgiler yer alıyor. Protokol kapsamında kooperatif, Lüleburgaz’da yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın, çocuk ve ailelere eğitim sunacak. Bununla birlikte kadın aile ve çocuklara yönelik sorunları çözmede danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilecek. Bunlarla da sınırlı kalınmayacak. İlgili kurumlarla kadının iletişimi sağlanarak, kadınlara yönelik mesleki yetkinlik, kültürel, sanatsal, sportif, sağlık ve hobi amaçlı kurslar ve atölye çalışmaları açılacak. Bu kurslarla birlikte kadının kişisel gelişimine katkıda bulunup sosyal ve kültürel hayatta daha aktif bir şekilde rol alması sağlanacak.

“Protokolü imzalamaktan mutluluk duyuyorum”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gerenli, protokolün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde imzalanmasının büyük bir anlam içerdiğini kaydetti. Başkan Gerenli, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü gibi böylesine anlamlı bir günde S.S. Kadın Akademisi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’yle Lüleburgaz’daki kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer alması için belediyemiz adına iş birliği protokolü imzalamaktan mutluluk duydum. Kadının toplumsal hayattaki hak ettiği yere gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)