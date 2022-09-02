Lise Öğrencisinden Kısa Film ile Uluslararası Başarı

100’den fazla ülkeden 5000’in üzerinde başvuru arasından seçildi

SWIFF, dünyanın dört bir yanındaki öğrencileri film yapmaya özendirmek için düzenleniyor. Dünyanın her yerindeki öğrenciler ve film yapımcılığı hayali olan herkesin ücretsiz katılım gerçekleştirebildiği festivalde bu sene 100’den fazla ülkeden 5000’in üzerinde başvuru yer alıyor. Toplam 12 farklı kategoriden oluşan festivale, Hisar Okulları 11. sınıf öğrencisi Gül Ş. yaşamın rahatsız edici seslerinden kendini müzikle izole eden bir bireyin sessizliğe kaçışını konu edinen “Loud” isimli kısa filmiyle katılmaya hak kazandı.

Festival aynı zamanda bağımsız filmlere ilginin artırılmasını amaçlanıyor

45 dakikadan daha az olan bağımsız kısa filmlerin gösterildiği First-Time Filmmaker Sessions festivali en iyi kısa filmleri ve özelliklerini seçmek yerine dünyanın her yerinden gelen birçok projeden farklı unsurlar taşıyan filmlere gösterim imkanı sağlıyor. Kısa filminde yer alan müzikleri de piyanoda kendisi besteleyen Gül Ş.’nin filmi “Loud” 22 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde gösterime girecek.

“Görsel içerik üretimi, gençlerin kendilerini ifade etme becerilerine de destek oluyor”

Öğrencinin filminin 5000’inden fazla kısa film arasından seçilmesiyle gurur duyduklarını ifade eden Hisar Lisesi Müdürü Okan Uzelli; görsel iletişimin giderek önem kazandığı günümüz dünyasında; gençlerin bu alanda sadece bir tüketici olmayıp, yaratıcı içerikler üreten bireyler olmalarının ve kendilerini görsel araçlarla ifade etmelerinin de büyük önem kazandığına dikkat çekerek, bu alanda öğrencileri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Barış Has ise konuyla ilgili olarak; görsel içerik üretmeye yönelik çalışmaların öğrencilerin yaratıcılıklarını, kendilerini ifade etme ve planlama becerilerini daha üst seviyeye çıkardığına değinerek, gençlerin zamanlarının büyük bölümünü geçirdiği cep telefonu gibi iletişim araçlarının aynı zamanda bir görsel içerik üretim aracı olarak da değerlendirilebileceğini hatırlattı. Okulda aktif bir sinema kulübü ve öğrenciler tarafından hazırlanan kapsamlı bir sinema dergisini olduğunu ekleyen Has, öğrencilerin sinema sevgisini okulun akademik ve idari personelinin de paylaştığını ve Hisar Sinema Sohbetleri etkinliği ile katılımcıların film kültürü ve film inceleme pratiğini geliştirdiğini ifade etti.

Hisar Okulları’nın eğitim modeli bilim, mühendislik, sanat ve tasarım alanlarını kapsıyor

Hisar Okulları kurulduğu ilk günden bu yana, dünya ile rekabet edebilen öğrenciler yetiştirmek üzere; bilim, mühendislik, sanat, tasarım gibi farklı alanların ilişkilendirildiği bir eğitim modeli ve akademik program sunuyor. Okul; en küçük yaşlarından başlayarak, her düzeydeki öğrenciler için ilgi alanları doğrultusunda deney ve gözlem odaklı bilgi ve beceri edinme fırsatları yaratıyor. Bu becerilerle donanmış öğrenciler yaşam yolculuklarına, sorun belirleme, çözüm üretme ve bu çözümleri sebatla uygulamaya koyma tecrübesiyle başlıyorlar. 1085 mezunu ve 1515 öğrencisiyle Hisarlılar ülkemize, dünyaya ve insanlığa faydalı olmak için düşünüyor ve çalışıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA