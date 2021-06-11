banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1462
ALTIN
509.910
DOLAR
8.3829
STERLİN
11.8558
EURO
10.1713
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Hizmet” Yanıtı: “Bizi İmrenerek Takip Ediyor; İzlemeye Devam Etsin”
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Hizmet” Yanıtı:...
İmamoğlu Yakuplu Kent Ormanı’nı Açarken Uyardı
İmamoğlu Yakuplu Kent Ormanı’nı açarken...
İMAMOĞLU: “30 Milyon İş Birliği Yapmaz İse Çözüm Mümkün Değil”
İMAMOĞLU: “30 Milyon İş Birliği...
Denizlerimiz Ve Dünyamız Neden Kirlendi ?
Son Dakika
Denizlerimiz Ve Dünyamız Neden Kirlendi...

Kültür Sanat Sektörünün Yanında İBB Var

İBB, pandemiden etkilenen sanatçılar için birçok proje hayata geçirdi. Seyircisiyle buluşamayan, sahnesi kapanan, performansıyla geçimini sağlayan sanatçılar için destekler devreye alındı. İBB’nin gerçekleştiği binin üzerindeki etkinlikle kentin açık alanları birer sahneye dönüştürülürken, sanatçılara doğrudan yapılan destekler 12 milyon TL’yi aştı. Kültür sanat sektörüyle dayanışmasını daha da geliştirmeyi amaçlayan İBB; “İstanbul Bir Sahne” ve “İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projeleriyle sanatçılara önemli destekler sağlamaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Haziran 2021 Cuma 10:29
Kültür Sanat Sektörünün Yanında İBB Var
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid-19 nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir zor günler geçiren kültür sanat sektörü için projeler geliştirdi. Pandeminin başladığı Mart 2020’den aynı yılın sonuna kadar  kültür-sanat sektörüne 12 milyon TL tutarında destek sunuldu. İBB’nin sektör emekçilerine sağladığı desteklerle, endüstrisi temsilcilerinin yaşadığı zorlukların giderilmesi ve İstanbulluların kültür-sanattan uzak kalmaması amaçlandı.

İBB Kültür Daire Başkanlığı ve KÜLTÜR AŞ eliyle gerçekleştiren destekler,  binlerce sanatçıya ulaştı. Bu dönemde; “Sokakta Sanat Var”, “Sahnebüs”, “Sokak Sokak Masal” ve “İstanbul’da Bir Sonbahar Kabaresi” ,“Yolculuk Arası Bi’ Caz Molası”, “Sokak Müzisyenleri Kafede”, “Akademiden Sahneye”, “Klasik Sabahlar Kahve Konserleri”, “Roman Havası”, “İstanbul Sokak Festivali”, “Sound Check Harbiye” ve Sahnede Bir Hayat” gibi pek etkinlik gerçekleştirildi. Sanatçılar pandemi koşullarında nefes alma imkanı bulurken, İstanbullular da özledikleri kültür sanat programlarıyla buluştu. 

BİNLERCE MÜZİSYEN, “İSTANBUL BİR SAHNE”DE SEYİRCİSİYLE BULUŞUYOR

İBB’nin müzisyenlerin yanında olmak için hayata geçirdiği projelerden “İstanbul Bir Sahne”, pandemiden etkilenen binlerce müzisyenin performanslarına ev sahipliği yapıyor. İstanbul’un dört bir yanı zor günler yaşayan sanatçılar için birer açık hava sahnesine dönüşüyor. Bugüne kadar binin üzerinde müzisyenin yer aldığı proje, İstanbulluları özledikleri kültür sanat etkinlikleriyle buluştururken müzisyenlere de önemli bir destek sağlanıyor.

İBB iştiraki KÜLTÜR AŞ’nin gerçekleştirdiği projeyle İstanbul’un parkları, durakları, sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş geliş noktaları ve ikonik mekanları dev bir açık hava sahnesine dönüştü. Kentin 39 ilçesini müzikle buluşturacak şekilde planlanan etkinliklerde Adalar’dan Bağcılar’a, Çatalca’dan Sultanbeyli’ye kadar 100 nokta belirlendi. 

NİSAN AYINDA DİJİTAL SAHNE KONSERLERİ

İBB, Nisan ayının pandemi koşulları nedeniyle müzisyenleri bekletmemek için, Enver Ören Kültür Merkezi’nde özel bir sahne oluşturarak konser kayıtlarını almaya başladı. Dijital Sahne olarak devam eden projenin ikinci bölümü ise bugünlerde İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda devam ediyor. Kurulan özel sahnelerde gösterilen performanslar, Kültür.İstanbul YouTube hesabından “Dijital Sahne Konserleri” adıyla paylaşılıyor.

İBB, Covid-19 vakalarının düşmesi ve mesafeli bir şekilde açık havada etkinlik yapmaya elverişli koşulların oluşması nedeniyle etkinliklerini kent genelinde yaydı. İlk etkinliklerini 5 Haziran Cumartesi günü,   5 farklı noktada 21 konser ile gerçekleştirdi. Kısıtlamanın olduğu Pazar günleri dışında kalan zamanlara konserler planladı. Farklı tarzdan müzisyenler, uzun süredir uzak kaldıkları seyircileriyle buluştu. 

BİNLERCE MÜZİSYEN SAHNEYE DÖNDÜ

İBB, her bir müzisyene 2 bin TL destek sağladığı “İstanbul Bir Sahne” projesini Mart 2021’de gerçekleştirdiği bir açık çağrı ile başlattı.. Projeye 2 bin 289 başvuru yapılırken, müzik topluluklarıyla birlikte toplam sayı 6 bin 841 olarak gerçekleşti. Başvuru şartlarını sağlayan müzisyen sayısı ise 5 bin 10 kişi oldu.

“İstanbul Bir Sahne”nin Dijital Sahne çekimlerinde bin 60 müzisyen, performans sergiledi. 5 Haziran’dan itibaren açık havada gerçekleştirilmeye başlanan etkinliklerde ise bugüne kadar 200’ün üzerinde sanatçı ağırlandı.

“İSTANBUL’DA PERDELER KAPANMASIN”

İBB, müzisyenler için başlattığı dayanışmanın ardından bir destek de tiyatro emekçileri için uygulamaya kondu. “İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” ilkesiyle başlatılan projenin İstanbul’da çalışmalarını sürdüren tiyatrolara güç vermesi amaçlandı. Mayıs 2021’de başvuruların alındığı proje ile yaklaşık 400 özel tiyatroya 2 milyon TL tutarında bir desteğin destek sunulması planlanıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: “İstanbul'dan daha iyi bir sanat eseri dünyada yok”
İmamoğlu: “İstanbul'dan daha iyi bir sanat eseri dünyada yok”
Z Dergisinin "Kütüphane" Temalı 5’inci Sayısı Çıktı
Z Dergisinin "Kütüphane" Temalı 5’inci Sayısı Çıktı
Rekor Fiyata Satılan Kanuni Sultan Süleyman Portresi İBB’ Ye Bağışlandı
Rekor Fiyata Satılan Kanuni Sultan Süleyman Portresi İBB’ Ye Bağışlandı
Said Halim Paşa, Vefatının 100’üncü Yılında ZKSM’de Anılıyor
Said Halim Paşa, Vefatının 100’üncü Yılında ZKSM’de Anılıyor
Beylikdüzü Gençlik Senfoni Yeni Yeteneklerini Arıyor
Beylikdüzü Gençlik Senfoni Yeni Yeteneklerini Arıyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169