Kölenin Büyük Aşkı : NİLÜFER

“Bavulunuzu alınız, geliniz. Unutamayacağınız tarihi bir yolculuğa çıkıyoruz” mottosuyla okurlarına seslenen Karahan, kıtaları kuşatan 1. Dünya Savaşı fırtınasının ilk yıpratıcı esintilerinin yaşandığı 1900’lü yıllarda devletin kaçakçılar, tefeciler, bankerler, mafya ve tetikçilerle verdiği mücadelenin dikkat çekici karakterleriyle yolculuğu başlatıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Babıali’nin meşhur gümrük müdürü Muhsin Bey, köle tüccarlarının elinden zorla kaçırıp evlatlık aldığı Mısırlı Muhsin’i konutuna götürür. Muhsin, çocuk yaşta olmasına rağmen kapıyı açan güzeller güzeli Nilüfer’e tutulur. Aklına Mısır’ın meşhur nilüfer çiçeği gelir… Nil nehrinin eteklerini süsleyen nilüferler hüzün dolabını andıran gözlerinin önünde annesini, babasını, kardeşlerini, mahallesini, oyun oynadığı sokakları getirir. Köle tüccarları tarafından kaçırıldıktan sonra bir daha yüzlerini görmemiştir …

Yeni dünyasına kapı aralanan Çengelköy’deki konutta yaşamaya başlamıştır. Ergenliğe adım atmasıyla birlikte Muhsin’in, iç dünyasındaki kavga öylesine büyür ki; ezilmiş, horlanmış, ötelenmiş kalbi Nilüfer’in alaycı bakışları altında adeta erir, biter, tükenir…

GİZLİ AŞKIN HEYECANI YEMYEŞİL GÖRSEL ŞÖLEN SUNAN NİLÜFER ÇİÇEĞİ GİBİ GÖLETİN YÜZEYİNDE SALINIR, HÜZÜNLÜ VE NAZLI …

Romanın ilerleyen sahnelerinde duvarda asılı silahlar patlar… Galata tefecileri, Karaköy’ün namlı tüccarları ve tetikçileri sahneye fırlar. Peşlerinde vatanperver askerler ve komutanları vardır!...

Yedinci eserine imza attığını hatırlatan Karahan, eserini yayımlamaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade ediyor. Karahan, “Sarı Gelin/Doğudan Battı Güneş”, “İhtilal Yetimleri”, “Hasan Sabbah’ın Fedaileri”, “Erica Ana”, “Çınarın Doğuşu”, “Atilla” adlı eserlerimiz gerçekten çok sevildi. Kıymetli okurlarımızın tebrik mesajları ve iltifatları yazma aşkımızı depreştiriyor. Onların eserlerimizi okumaları ve eleştiri ile değerlendirmede bulunmaları kültür yolculuğumuz boyunca önümüzü aydınlatmaktadır. “Köle’nin Büyük Aşkı: Nilüfer” adlı eserimi de yaklaşık 2 yıl süren araştırma, inceleme ve çalışma neticesinde tamamladım. Zamanını bekliyordum, yayımlamak için. Pandemi döneminde zor günler yaşayan kıymetli okurlarımıza evlerinde, değişik ortamlarda hoşça vakit geçirmeleri ve keyifli anlar yaşamaları amacıyla sosyal medyadan yayımladık. Amacımız, insanlarımıza ümit aşılamak, güzel ve değerli işlere ortak olmalarını sağlamak ve her şeyden önemlisi yaşamdan zevk alabilmek… Bu yüzden çok mutluyum. Diliyorum ki; baştan sona okuyarak yeniden görüş, düşünce ve temennilerini bizlerle paylaşmaları”

CEMAL PAŞA, EŞİNE ŞİDDET UYGULAYANLARI NASIL CEZALANDIRIYORDU?

Romanda bilinmeyen birçok tarihi olaya gizeminin heyecanını katarak ayrıntısıyla yer verdiğini ifade eden Karahan, meşhur Babıali suikastı sonrası gelişmeler, ailelerinde huzursuzluk çıkaran, eşine eziyet edenlerin meşhur Cemal Paşa’nın ilginç yöntemiyle cezalandırılması, meşhur Anadolu Yakası ve Çengelköy bostanları, vapur sefaları, salatalık, domates, marul kokusunun yayıldığı tarihi sokakları ve sakinlerinin halet-i ruhiyesi ile giyim, kuşamlarıyla ilgili bilgiler de sunuyor.

BERRAT SUDA SALINAN NİLÜFER ÇİÇEĞİNİN YAPRAKLARI KANA BULANIYOR

Nilüfer ile Muhlis’in ellerini ilk kez birleştiren kanlı vuslat sahifelerini okurken farklı psikolojik iklim oluşturun eserde, ani duygusal savrulmalar, kalp çarpıntıları, heyecan ve tertemiz bir aşk portresi çiziyor. Ancak, fırçanın ucuna bulaşan kan berrak su yüzeyinde yüzen nilüfer çiçeklerine leke bulaştırıyor…

KARAHAN: “KAZASIZ BELASIZ YOLCULUKLAR DİLİYORUM”

Özellikle çöküş döneminde kapitülasyonları istismar ederek Osmanlının, ticari hayatını tekelleştiren gayrimüslim iş adamlarının izlediği sinsi taktikler, kaçak ve tehlikeli ürünlerin Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya pazarlanması ile devlete karşı silahlandırılan milletler konusu da yer alıyor?

Karahan, okurların baştan sona aksiyon yaşatan eserin son sayfasına kadar duygu seli yaşatacağını sözlerine ekledi. Ve şöyle diyor: Yolculuklar vardır sağlam arkadaşlıklara uzanan yollar açar, yolculuklar vardır engelleri yıkar yolculuklar vardır duygusal bağların güçlenmesine katkı sağlar … İyi yolculuklar, kazasız, belasız”

OKURLAR ESERE; İbrahimkarahan.info adresinde ulaşabilirler.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)