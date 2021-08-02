KKTC Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde İki Serginin Açılışını Yaptı

Akdeniz ve Kıbrıs’ın kültürel simgelerinden ilham alan iki sergi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla düzenlenen törenle Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin düzenlediği sergilerden ilki olan “Likya Pentekonterleri ve Apollonları Seramik Sergisi”, sanatçı ve akademisyen Serdar Aslan tarafından, M.Ö. 5’inci yüzyıl Likya pentekonterlerinin olası görünümlerini dört yıl süren çalışmalar sonucunda boyutlandırması ile ortaya çıkan eserlerden oluşuyor. Antik çağlarda Akdeniz’de boy gösteren bu antik kadırgalar, bütün bölgede olduğu gibi Akdeniz'in kalbi Kıbrıs’ta da tarih boyunca önemli kültürel izler bıraktı. Bu nedenle Likya ve Apollon sikkelerinden yola çıkılarak hazırlanan eserler, sadece değerli birer sanat eseri değil aynı zamanda çok önemli tarihsel parçalar olarak öne çıkıyor.

Açılışını yapılan bir diğer sergi ise Kıbrıs kültürünün bambaşka bir yönünü sanatseverler ile buluşturuyor. Yazmacılık sanatının yaşamasını sağlayan en önemli sanatçılardan Veliye Martı’nın Kıbrıs sandıklarının yerel motiflerinin izlerini sürerek hazırladığı eserlerini bir araya getirdiği “Kıbrıs Sandık Motifleri Yazma Kalıpları Sergisi”, hem bu motifleri hem de sandık oymacılığı ve yazmacılık gibi iki geleneksel sanatı geleceğe taşıması açısından son derece kıymetli.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılan sergiler 15 Ağustos’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Sergilerin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sanatçı Serdar Aslan ve Veliye Martı adına ise Kadir Kaba birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Sanatsal etkinlikler, topluma büyük bir hizmet olduğu kadar, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine de önemli bir katkı sunuyor.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği iki serginin açılışını gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende bir de konuşma yaptı.

Akdeniz ve Kıbrıs kültürünü yansıtan birbirinden önemli iki serginin açılışını yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu yıl, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47’inci yıl dönümünü ve Kıbrıs'ın Osmanlı tarafından fethinin 450’inci yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, “Bu adada fevkalade bir şekilde kökleri ve tarihi olan bir soydan gelmenin gururunu yaşıyoruz. Yakın Doğu Oluşumunun öncülüğünde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin imza attığı sergiler, köklerimizin gücünü gözler önüne seriyor” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası ölçekte gerçekleştirilen sanatsal etkinliklerin topluma büyük bir hizmet olduğu kadar, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine de önemli bir katkı anlamı taşıdığının altını çizerek Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Yakın Doğu Oluşumu’nun bu alandaki çalışmalarının Kıbrıs Türk Toplumunun sesini bütün dünyaya duyurduğunu vurguladı.

Her iki serginin gerçekleşmesinde emeği olan herkesi tebrik ederek teşekkür eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sözlerini Türkiye'de yaşanan yangın felaketinden duyduğu üzüntüyü vurgulayarak noktaladı. Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının sonunda Türkiye'de can ve mal kayıplarına neden olan yangınlar nedeniyle Anavatan Türkiye'ye geçmiş olsun mesajını ileterek “Kıbrıs Türk halkı adına, yangınlarda hayatlarını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar, terör ve küresel ısınma nedeniyle, insanlığın yeni bir mücadele ile karşı karşıya olduğunu da kaydetti.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bilim, kültür ve sanat en önemli rehberimiz olmaya devam edecek.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise konuşmasının başında, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü ifade ederek “Anavatanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. Açılışı yapılan sergilerin Yakın Doğu Oluşumu’nun oluşturduğu zengin kültür sanat ortamının en değerli sonuçlarından olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, pandemi önlemleri nedeniyle bir dönem sanatsal etkinliklere de ara verildiğini hatırlatarak, “Kültür sanat etkinliklerinin askıya alındığı bu dönemde yaşadığımız boşluk ve eksiklik; sanatın, sergilerin ve müzelerin günlük hayatımızın ne kadar önemli bir parçası haline geldiğini de fark etmemizi de sağladı” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Oluşumu’nun geçen ay kurulacaklarını açıkladığı Kıbrıs Arkeoloji Müzesi ve Denizcilik Tarihi Müzesi’ne de değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu işbirliğinde kurulacak Kıbrıs Arkeoloji Müzesi’nin Kıbrısımızın arkeolojik tarihini gün yüzüne çıkaracak olmasını ülkemiz tarihi, kültürü ve sanatı adına eşsiz bir atılım olarak görüyoruz. Son 27 yılını Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nde eğitim ve araştırma gemisi olarak onlarca kaptan yetiştirerek geçiren 66 yaşındaki TEAL Gemisi’nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu iş birliği ile Denizcilik Tarihi Müzesi olarak hizmet verecek olması da ülkemizin kültür, sanat ve tarihine önemli bir katkı sağlayacak” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Oluşumu’nun kuruculuğunu yaptığı müzeleri, tam teşekküllü hastaneleri, COVID-19’la mücadele için geliştirdiği koruyucu burun spreyi Olirin ve yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, seri üretim çalışmaları devam eden KKTC’nin otomobili GÜNSEL, dünya standartlarında kütüphaneleri, eğitim kurumları ve daha pek çok girişimi ile Kıbrıs Türk Toplumu ve bu ülke için çalışmaya devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilim, kültür ve sanat bu yolda en önemli rehberimiz olmaya devam edecek” ifadesini kullandı.

Kadir Kaba: “Bu koleksiyonun gelecek nesillere aktarılması çok önemliydi.”

Törende açılışı yapılan “Kıbrıs Sandık Motifleri Yazma Kalıpları Sergisi”nin sanatçısı Veliye Martı adına bir konuşma yapan Kadir Kaba, Veliye Martı’nın koleksiyonunu yıllar süren bir çalışma ile hazırladığını söyleyerek, “Bu koleksiyonun gelecek nesillere aktarılması çok önemliydi. Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Serdar Aslan: “Akdeniz’in antik kadırgaları 2 bin yıl sonra yeni bir yolculuğa çıktı.”

“Likya Pentekonterleri ve Apollonları Seramik Sergisi”nde yer alan eserlere imza atan akademisyen sanatçı Serdar Aslan, eserlerini antik Akdeniz'in önemli medeniyetlerinden Likya’da üretilmiş nümizmatik eserlerden esinlenilerek hazırladığını söyledi. Aslan, “Akdeniz’in antik dönemlerinde muhtemelen Kıbrıs’ın da kıyılarında var olduğunu düşündüğüm antik kadırgalar, bu sergiyle 2 bin yıl sonra yeniden yolculuğa çıktı. Bu yolculuk için bize tüm desteklerini sunan Yakın Doğu Ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)