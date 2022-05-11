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Kitap Okuma Alışkanlığını Aşılamak İçin İlginç Bir Eylem Yaptılar

İstanbul -Zeytinburnu Borsa Anadolu Lisesi okul yönetimi ve Edebiyat öğretmenleri ve öğrencileri kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için ilginç bir çalışmaya imza attılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Mayıs 2022 Çarşamba 08:34
Kitap Okuma Alışkanlığını Aşılamak İçin İlginç Bir Eylem Yaptılar
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Okul Müdürü Erdal Bakırtaş'ın oluru ile başlatılan çalışma ile iyice azalan Kitap okuma faaliyetine dikkat çekmek amaçlandı. Öğrencilerini Okul'un bahçesinden uğurlayan okul müdürü Erdal Bakırtaş İstanbul Times Tv den Hüseyin Çetiner'e şunları söyledi " Edebiyat öğretmenlerimizin kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için yapmayı düşündükleri projelerini bize anlatınca ben ve idareci arkadaşlarımız bu çalışmaya çok sıkcak baktık.
Bugünde öğrencilerimiz ve edebiyat öğretmenlerimiz biraz sonra okuldan çıkıp Kazlıçeşme -Marmaray ile Kitap okuyarak Söğütlüçeşme durağına kadar gidecekler.
Oradan Kadıköy İskele meydanına kadar Kitap Kahramanlarının giydiği giysilerin benzeri ile ellerinde kitaplar ile sokakları gezerek farkındalık oluşturacaklar.
Daha sonra ise Gemi ile Karaköy'e geçecekler. Oradan da İstiklal caddesine geçip Kitap okuma alışkanlığına dikkat çekere güzel bir farkındalık projesine imza atacaklar.
Projede yer alan Edebiyat öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim" şeklinde konuşan okul müdürü Bakırtaş bu tür faaiyetlerin mutlaka artması gerektiğini ifade etti...
DİĞER KONUŞMALARI HABERİN EKİNDEKİ VİDEODA İZLEYEBİLİRSİNİZ...

Son Güncelleme: 11.05.2022 08:59
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