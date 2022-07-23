Kılıçdaroğlu : İBB Başkanımız, İstanbul’un Sırtındaki Hanceri Çıkarmaya Çalışıyor

İBB MİRAS, 1500 YILLIK YEREBATAN SARNICI’NI YENİDEN CANLANDIRDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetinde yer alan tarihi Yerebatan Sarnıcı’nın 2017’de başlatılan ve İBB Miras ekipleri tarafından sürdürülen restorasyon işlemleri tamamlandı. Bizans İmparatorluğu döneminden günümüze ulaşan kültür mirası 1500 yaşındaki Yerebatan Sarnıcı’nın yeniden ziyarete açılması nedeniyle düzenlenen tören; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, sözlerine, “Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir kentin Büyükşehir Belediye başkanı olmak sıradan bir olay değil” şeklinde başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner /Fatih İstanbul

KILIÇDAROĞLU: “İSTANBUL’UN SIRTINDA BİR HANÇER VAR”

“Üstelik bu kent, o kadar hor kullanıldı ki. Ülkeyi yönetenler ve aynı zamanda bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler, kente ihanet ettiklerini açıkça çıkıp söylediler” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“İstanbul'un sırtında bir hançer var. Ve o hançeri çıkarmak için büyük bir fedakarlıkla, özveriyle çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Dolayısıyla hepinizin huzurunda, Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ederim, böyle güzel bir eseri yeniden İstanbullulara ve dünyaya kazandırdığı için. Aziz İstanbul, kadim İstanbul. Neresini kazsanız, tarihin fışkırdığı bir İstanbul. Taşından toprağından, çeşmesinden sarayına, sarnıcından tutun camilerine kadar, kiliselerine, havralarına kadar hepimizin dikkatle bakması, onarması, yaşatması, gelecek kuşaklara aktarması gereken bir kültür mirasının sahipleriyiz. Beni üzen, bu görkemli ve kadim kültüre sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten kişinin, bir kazı sonucu ortaya çıkan tarihi eserleri ‘çanak, çömlek’ diye tanımlamış olması. Eğer siz tarihi, kadim kültürü ‘çanak, çömlek’ diye tanımlıyorsanız, kentin değerini bilmiyorsunuz demektir. 8 bin yıllık bir kentin ne olduğunu bilmiyorsunuz demektir.”

“İSTANBUL’UN SIRTINA HANÇERİ SAPLAYANLAR, O HANÇERİ ÇIKARMAYA ÇALIŞAN BELEDİYE BAŞKANINI YANLARINDA GÖRMEK İSTEMEZLER”

“Kentin silueti kadar, kentin yeşilliği kadar tarihi dokunun korunması kadar, o mirasın gelecek kuşaklara aktarılması da büyük bir önem taşıyor” diyen Kılıçdaroğlu, “Dolayısıyla bu eserlerin onarılması başlı başına özen göstermemiz gereken bir alandır. Bunu da yapıyor Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sayın Başkan, belli yerlere davet edilmediğini ifade etti. ‘Kadim İstanbul kentine biz ihanet ettik’ diyen kişiler, o hançeri çıkarmaya çalışan Belediye Başkanını yanlarında görmek istemezler. Siz hançeri çıkarıyorsunuz. Bir kadim kültürü yaşatmaya çalışıyorsunuz. İstanbul'u yaşatmak, sadece İstanbullular için değil, dünya için çok önemli ve çok değerlidir. İstanbul, aslında kendisi bir dünya mirası kenttir. Bu kenti yaşatmak, kentin bozulan dokusunu düzeltmek, örneğin yukarıdaki binaları yıkmak gibi düzeltmek, elbette hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bu görevi yerine getiren, getirmeye çalışan bütün engellemelere rağmen başarılara imza atan Belediye Başkanımızı tekrar hepimizin huzurunda yürekten kutluyorum” diye konuştu.

İMAMOĞLU: “TARİHİ ESERLERİ KORUYALIM

DERKEN, TAHRİP EDEN İŞLERE İMZA ATILDI”

İstanbul’un medeniyetlerin doğup büyüdüğü kadim bir şehir olduğunu vurgulayan İmamoğlu ise, “İstanbul’un geleceğini şekillendirmek için, tarihi geçmişini ve zengin mirasını da kapsayan bütüncül bir bakış açısıyla hizmet üretmek durumundayız bu kente. Bir yandan 16 milyonun ihtiyacı olan altyapı atılımlarını yapacağız, diğer yandan da 8.000 yıllık tarihimizden bize miras kalan tüm değerleri ve zenginlikleri gelecek nesiller için muhafaza edeceğiz. İşte bu vizyon; bugün burada toplanmamızı, bu muhteşem yapıyı, şehrimize ve insanımıza yeniden kazandırmamızı sağlıyor” dedi. Kentin sembol yapılarından Yerebatan Sarnıcı’nda özenli bir restorasyon süreci yürüttüklerinin altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“İş başına gelir gelmez, Belediyemiz bünyesinde, uzmanlardan oluşan özel bir ekip oluşturduk: İBB Miras ekibi. Çünkü biz, bu şehrin tarihi değerlerini korumak, kurtarmak, restore etmek ve gelecek yüzyıllarda da hayatta kalmasını sağlamak için son derece titiz çalışan bir ekibiz. Biz, geleceği planlamak kadar, geçmişi korumanın da vazgeçilmez ve devredilmez bir kamu görevi olduğu bilinciyle hizmet veriyoruz. Maalesef bizden önceki dönemlerde hem İBB hem de diğer kamu kurumları, tarihi eserleri koruyalım derken, ne yazık ki tahrip eden işlere imza atıldı. Oysa ki tarihi eserler, şehirler ve ülkeler için sadece birer kültürel zenginlik değil, aynı zamanda turizmden yaratıcı sanatlara kadar ekonomik getiri sağlayan ilham kaynakları olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle biz, göreve gelir gelmez, İBB Miras ekibiyle İstanbul’da tarihi eserlerin korunması, restore edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması çıtasını yükselttik.”

“İBB MİRAS, İLHAM OLDU”

İBB Miras’ın çalışmalarının diğer şehirlere ve ilçelere de ilham kaynağı olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı’nda yapılan çalışmaları özetledi. “Sizlerle inanılmaz bir veriyi daha paylaşmak isterim” diyen İmamoğlu, “Müzemizin genelinden, 1500 ton tutan devasa miktarda çimento harç malzemesi temizledik ve dışarıya taşıdık. Evet 1500 yıllık tarihi dokunun üzerindeki 1500 ton harcı, büyük bir titizlikle, orijinal yapıya ve malzemeye zarar vermemek için, tabiri caizse bunu yaparken iğneyle kazıdık diyebilirim. Yine, bu tarihi yapının özüne uygun ışıklandırma yapılması çok önemliydi. Hem ortamın mistik atmosferini korumak hem de karakteristik özelliklerini daha da göz önü çıkarmak için ışık tasarımına ayrı bir özen gösterdik. Yerebatan Sarnıcı’nın üstünde kaçak yapılar vardı. Yukarıda zemin zannedilen, sarnıcın üstüne gelen bölüme yapılmış kaçak binaları yıkıp, kaldırdık. Sarnıcın üzerine gelen bina yükünü ve kaçak yapılaşmayı kaldırarak, 1500 yıllık tarihi yapının risklerini kaldırdık, bu noktada devam eden kaçak yapıları kaldırmaya da devam ediyoruz” bilgilerini paylaştı.

“BİZ DAVETİMİZİ YAPTIK…”

Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nin kapılarını ‘ışık’ konulu özel bir sergiyle açacağını belirten İmamoğlu, “Bugün burada yaptığımız açılışa, devletimizin bütün yöneticilerini, başta Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere, İstanbul Valisi'ni bütün detayıyla beraber kamu kurum kuruluşlarının yöneticilerini buraya davet etmiştik. Tabi ki tahmin edebileceğiniz gibi davetimize cevap bile verilmedi. Lakin buraya kadar her şey normal ama, basından öğrendik ki; yine tam da bugün ve tam da bu saatte Sayın Bakan ve Bakanlık, bizden ilham alarak, bir açılış yapmaya karar vermiş. Üstelik bugün tam bu saatte Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla beraber İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin açılışını yapıyorlar. Bu arada belirteyim ki, beni yine her zaman olduğu gibi davet etmeyi unutmuşlar. Sadece bir kez, sitem ettim diye, beni AKM'nin açılışına, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına davet etmişlerdi. Oraya da açıkçası zevkle katıldım” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZİN HER BİR HER BİRİMİNİN, BİR ARADA İŞ ÜRETME

KABİLİYETİNİ GELİŞTİRDİĞİ GÜNLERDE BULUŞACAĞIZ”

Konuşmasında İstanbul Valiliği’nden gelen bir yazıyı gösteren İmamoğlu, şunları söyledi:

“Mesela bizden neler istemişler? İBB Başkanlığı'na 21 Temmuz'da, yani 2-3 gün önce yazı yazarak, ‘Şuralara park etmeyin. Şuralarla ilgili çevre güvenliğini sağlayın’ gibi yazılarını da tabii üzüntüyle takip ediyoruz. Devletimizin, devletinin bir birimiyle yarıştığını herhalde dünyada ilk kez bize bu insanlar yaşatıyor. İBB, devletimizin bir birimi, bir kurumudur. Halbuki bu akşam bizim açılışımıza katılsalar, yine sizlerle bir arada bunu yaşasalar, bir başka gün de biz Arkeoloji Müzesi’ne gitsek -ki Arkeoloji Müzesi’nin gerçekten iyi bir restorasyon geçirdiğini biliyorum, emekleri geçenlere de teşekkür ediyorum. Bu anlamda bizi davet etmeseler de ben kendilerini yine gönülden tebrik ediyorum açıkçası. Ama dediğim gibi, umarım bu centilmence günlerin daha iyi yaşandığı bir ortamı hep birlikte var edeceğiz. Burada Millet İttifakı'nın da kıymetli üyeleri var. Çok yakın zamanda, ülkemizin özlediği o saygılı davranışın, ülkemizin her bir her biriminin, bir arada iş üretme kabiliyetini geliştirdiği günlerde buluşacağız.”

“150 GÜNDE 150 PROJE KAMPANYAMIZIN İLK ADIMINI BURADA ATIYORUZ”

İş başı yaptıkları günden bu yana karşılarına çıkarılan engelleme girişimlerine rağmen metro hatlarından parklara, altyapı projelerinden enerji tesislerine, insanca yaşanacak konutlardan kreşlere, öğrenci yurtlarından sosyal tesislere, sosyal yardımlardan dijital yatırımlara kadar İstanbul’a değer katan yüzlerce proje başlattıklarını vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“İşte bugün, sadece bu açılışı yapmakla kalmıyor, büyük bir maratonun da gongunu çalıyoruz. 150 günde 150 Proje adını verdiğimiz kampanyamızın ilk adımını burada atıyoruz. İstanbul’un dört bir yanında açılışlar ve temel atmalar maratonu başlatıyoruz. Bugünden itibaren 5 ay boyunca, İstanbul’a değer katacak 150 eseri, 16 milyonun hizmetine sunacağız. Bugünden itibaren her hafta çok sayıda açılış ve temel atmayla İstanbul’u güçlendiriyoruz. Bu projelerle ulaşım ve alt yapı ağımızı yenileyip büyütüyor, toplumsal refah ve adalet duygusunu güçlendiriyoruz. 16 milyon İstanbulluya mutlu, huzurlu, üretken, sağlıklı, adaletli bir kentsel hayat sunuyoruz. Yatırımlarımızla bu kenti ekonomik, toplumsal, çevresel risk ve tehditlere karşı hem güçlendiriyor hem dayanıklı hale getiriyoruz. Daha önceden başlattığımız pek çok yatırımı da bu süre zarfında tamamlayıp hizmete açıyoruz. Bir yandan da onlarca yepyeni projemizin temellerini atıyor olacağız.”

“BAŞKALARININ YAPTIĞI GİBİ POPÜLİST İŞLER PEŞİNDE DEĞİLİZ”

“Daha adil, daha yeşil, daha yaratıcı bir İstanbul” sözüyle yola çıktıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Söz verdiğimiz tüm hedefler doğrultusunda kararlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. Ama sizlere şimdiden ipucu vermek isterim ki; öyle görünüyor ki, ‘150 Günde 150 Proje’ diye çıktığımız bu 5 aylık aksiyon planında, muhtemeldir ki, belki 200’e yakın projeye ulaşacağız, belki 200’ü aşacağız. Muhtemeldir diyorum çünkü, örneğin İstanbul'un en önemli projelerinden bir tanesi kendilerinin vitrine koydukları proje olan ‘Finans Şehir’in altından geçen metroyu, sıfır (0) düzeyinde biz aldık, biz yapıyoruz. Ama son bölüm için bir kredi onayımız var, 8 aydır bekliyoruz. Yani bu kadar aslında garip bir süreç içerisindeyiz. Bu anlamda muhtemelen diyorum. Yoksa 200’e doğru koşmanın cesareti ve heyecanı bizde var. Biz, projesini bitirmediğimiz, bütçe onayını almadığımız ve hatta bütçesini bulmadığımız hiçbir projeye başlamıyoruz. Biz, başkalarının yaptığı gibi popülist işler peşinde değiliz. Örneğin; bizden önce yapıldığı gibi, projesi veya onayı olmayan 7 metro hattının ihalesini bir gecede dağıtmıyoruz” dedi.

“YARIN ‘AHMET İSVAN EKMEK FABRİKASI’NI AÇIYORUZ”

Yarın da kendi alanında Türkiye’nin en büyük ekmek fabrikasını açacaklarını belirten İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Tamamen kendi kaynaklarımızla projelendirip, temelini attığımız 1 milyon 450 bin kapasiteli Ahmet İsvan Ekmek Fabrikası’nı yarın hizmete açıyoruz. Tekrar etmek isterim ki; İstanbul yatırımlarla güçleniyor, İstanbul yatırımlarla güzelleşiyor, İstanbul yatırımlarla yenileniyor, İstanbul yatırımlarla yeşilleniyor. Özetle; İstanbul’da her şey çok güzel oluyor seçimde söz verdiğimiz gibi. Bana ve ekibime, bu aziz şehre hizmet etme fırsatı veren 16 milyona bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii ki bu sürece adım atmamıza izin veren ve bu güzel süreci bizlere sağlayan siz değerli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, size yürekten teşekkür ediyorum. Desteğini en güçlü şekilde her zaman yanında hissettiğim İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada yeniden İstanbulluların hizmetine açtığımız 1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı’nın yenilenmiş ve tarihin izlerini taşıyan bu şekliyle ziyarete açık olacağını duyuruyor ve yarın umuyorum ki kuyrukta olabildiğince İstanbullu, sarnıca girmek için heyecanla buraya gelecek. Ama biz onları sabırla ağırlamaya hazırız. Yerebatan Sarnıcı İstanbul'umuza ve dünyaya tekrar kapılarını açıyor.”