Batı edebiyatına karşı kendi coğrafyasının edebi kimliğini ön plana çıkarmadaki mücadelesi, onu Türk edebiyat dünyasında farklı bir yere konumlandırdı. Türk edebiyatını sahiplenme noktasında gösterdiği özveriye okuyucularının teveccühü de hiç bitmedi.

Edebiyatımızın son 70 yılına damga vuran usta yazar Kemal Tahir, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından bir kez daha okuyucusu ile buluşturuldu. Yazarın hayatını anlatan , “Kemal Tahir: Bir Aydın Üç Dönem’’ adlı çalışma, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından kitaplaştırıldı.

‘’BİR SEMPOZYUM BİZİ BU ESERE GETİRDİ’’

Kitap, yazarın vefatının 45’inci yıl dönümünde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nin düzenlediği "Kemal Tahir: Bir Aydın Üç Dönem'' başlıklı sempozyumdan yola çıkılarak hazırlandı.

Asım Öz, sempozyumdan kitaba giden süreci şu sözlerle anlatıyor; "Şair bir sosyolog olarak Kemal Tahir'in sanatını, tarih felsefesini ve fikir hayatını anlamak ve bugüne etkilerini takip etmek niyetiyle düzenlediğimiz bir sempozyum bizi bu esere kadar getirdi. Kemal Tahir'in ciddiyetle ve iyimserlikle ele aldığı konular ve temalar kendi dönemine münhasır kalmamış, günümüze de intikal etmiştir. Biz de bu eserle birlikte, bu kıymetli fikirleri gelecek nesillere aktarmayı amaçladık.”

OKUYUCULAR İÇİN AYRINTILI BİR YOL HARİTASI…

Kitapta, sempozyuma katılan birbirinden kıymetli yazar, şair ve akademisyenlerin; Kemal Tahir hakkındaki görüş, fikir ve tebliğleri de yer alıyor. Kemal Tahir Kitabı; edebiyatçının hayatını, meseleleri araştırmasındaki ciddiyetini, hatırasını, farklılığını, dilini, üslubunu ve edebiyat dünyasındaki yerini bir arada sunuyor. Derlemedeki metinler, bir yandan yazarın kişisel tarihinin Türkiye’nin tarihi dönüşümlerinden nasıl etkilendiğini resmederken, diğer taraftan romanlarını ve diğer metinlerini merkeze alarak eserlerinin izini sürüyor ve okuyuculara dün, bugün ve gelecek açısından bambaşka ufuklar açıyor.

Kemal Tahir’in İstanbul’da başlayan hayat serüvenini, eğitim hayatını, Babıali ile münasebetini, hapishane yıllarını, romanlarını, tarih ve toplum tartışmalarındaki put kırıcı rolünü, sinema ilgisini, eleştirilerini, dönüşümlerini ve etkilerini aydınlatan kitap, bu değerli sanatçımızın günümüz dünyasıyla olan ilişkisini de ortaya koyuyor. Kitap, bu sayede hem Kemal Tahir’in romanlarını ve diğer eserlerini ilk kez okuyacaklar hem de yeniden değerlendirmek isteyenler için ayrıntılı bir yol haritasına dönüşüyor.

Türkiye’nin seçkin yazarı Kemal Tahir, başta romanları ve notlar külliyatı olmak üzere düşünce hayatımızın çeşitli yönlerini etkiledi. Türk aydınlarının Batılılaşma karşısındaki hayranlıklarını, bunalımlarını, geçirdikleri sarsıntıları idrak etti. “Kendi gerçeklerimizin mutlaka Batı’yla karşılaştırılması, ona göre değerlendirilmesi zorunlu değildir.” diyen yazara göre Batı Edebiyatının söyleyecek sözü kalmamıştı. Bu düşüncesini kesin bir dille söylemekten de çekinmedi.